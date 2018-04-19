Vuralhan'ın katil zanlısı adliyeye sevk edildi-1

Ali AKSOYER-Enver ALAS-İSTANBUL,()
MİLLİ Savunma Eski Bakanı Ercan Vuralhan'ın katil zanlısı Yüksek Karababa, Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
FOTOĞRAFLI
Ali AKSOYER-Enver ALAS-İSTANBUL,() MİLLİ Savunma Eski Bakanı Ercan Vuralhan'ın katil zanlısı Yüksek Karababa, Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. FOTOĞRAFLI
Ali AKSOYER-Enver ALAS-İSTANBUL,()
MİLLİ Savunma Eski Bakanı Ercan Vuralhan'ın katil zanlısı Yüksek Karababa, Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
FOTOĞRAFLI