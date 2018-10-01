Vize alamadığı Afgan eşini Türkiye'ye getiremiyor

KIRIKKALE'nin Çelebi ilçesinde yaşayan Ramazan Akbaş (36), Afganistan gezisi sırasında âşık olup evlendiği Fahime Nazari Akbaş'ı, vize alamadığı için Türkiye'ye getiremediğini söyledi.

Çelebi ilçesinde yaşayan Ramazan Akbaş, bir süre önce katıldığı gezi programıyla Afganistan'a gitti. Burada Fahime Nazari'yi gören Akbaş, kadına âşık oldu ve evlendiler. Ancak, Ramazan Akbaş, vize nedeniyle eşini Türkiye'ye getiremedi. Akbaş, "Eşime ilk görüşte âşık oldum ve ardından sık sık Afganistan'a gidip gelmeye başladım. Daha sonra Fahime'yi Allah'ın emri ile istedim. Afgan geleneklerine göre düğün yaptık ve nikah yaparak evlilik cüzdanımızı da aldık" dedi.

Eşine 90 gündür vize alamadığı için Türkiye'ye gelişini sağlayamadığını kaydeden Ramazan Akbaş, "Hiçbir kurumdan olumlu yanıt alamadım. Çalmadık kapı bırakmadım. Kimse bana vize konusunda yardımcı olmuyor" diye konuştu. Akbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bu konuda kendisine yardım beklediğini söyledi.



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