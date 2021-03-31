Venezuela Aşı Karşılığında Petrol Verecek!

Salgın başladıktan çok kısa bir süre sonra tüm dünyayı sardı. Sağlık sistemi iyi olan ülkeler ise bu salgını sağlık sistemi açısından çok daha iyi bir şekilde halletti. Fakat İspanya ya da İtalya gibi sağlık sistemi iyi olmayan ülkeler çok fazla kayıp yaşadı. Yine küresel ticaretin küçülmesi hatta durma noktasına gelmesi de başta gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkeler olmak üzere neredeyse her ülkeyi etkiledi. Hatta 2020 yılında Çin ve Türkiye’den başka büyüme gösteren bir ekonomi olmadı.

Turizmden gelir elde eden ülkeler içinde tablo daha da kötü bir hal aldı. Salgın döneminde uluslararası havacılık sektörü durma noktasına geldi. Her ülke yüksek tedbirler alarak karantina uygulamasına gitti. Birçok ülke sınırlarını kapattı ve seyahat yasakları uyguladı. Yaz aylarında da devam eden bu gelişmeler yabancı turistlerin gelmesini engelledi.

Yine Afrika ülkeleri ya da Venezuela gibi ekonomik anlamda stabil olmayan ülkeler salgınla birlikte bir darbe daha yediler. Hazırlıksız bir şekilde yakalanan bu ülkeler salgının ne ekonomik ne sağlık boyutuyla başa çıkabildi. İsrail gibi bazı ülkeler daha şimdiden tüm vatandaşlarını aşılarken birçok vatandaş aşıdan hala mahrum durumda. Venezuela Lideri ise halkına aşı getirebilmek için büyük bir adım attı. Tüm dünyaya seslendi ve aşı karşılığında petrol vereceğini açıkladı!

PETROL İHRAÇ EDEN ÜLKELERİN BAŞINDA GELİYOR

Aslında Venezuela ekonomik krizin içeresinde olmasına rağmen çok kısa bir süre öncesine kadar oldukça zengin bir ülkeydi. Petrol ihraç eden ülkeler örgütününkurucularından biri olan ülkede çok fazla petrol rezervi bulunuyor. Fakat ülke buna rağmen çok ağır ekonomik buhran ile uğraşmakta. Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise ilginç bir teklifte bulundu. Covid-19 aşıları karşısında ödeme olarak petrol verebileceklerini açıkladı.

Venezuela da toplam vaka sayısı 157 bini geçmiş durumda. Her gün ülkede ortalama 1000 yeni vaka görülmekte. Salgın nedeniyle vefat edenlerin sayısı da 1565 olarak kaydedildi. Güney Amerika’da yer lan ülkenin nüfusu ise sadece 29 milyon. Nüfusa oranla Venezuela halkı kritik bir noktada.

Lider Maduro da Covid-19 virüsüne karşı olarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından geliştiren COVAX aşısından yararlanmaya çalışıyor. Ülke ise aşı için petrol ticaretine hazır olduğu mesajını tüm dünyaya verdi.

ÜLKENİN GELİRLERİ AZALDI

Güney Amerika’nın en zengin ülkelerinden petrol devi ülkenin iç işlerine Amerika doğrudan müdahale etmekte. Amerikan yaptırımları nedeniyle ülke gelirlerinin büyük bir kısmını kaybetti. Aynı zamanda Amerika Lider Maduro’ya istifa etmesi içinde çok fazla baskı yapıyor.

COVAX DÜŞÜK GELİRLİ ÜLKELER İÇİN UMUT IŞIĞI

Dünya Sağlık Örgütü tarafından geliştirilmekte olan COVAX projesi ise düşük gelirli ülkeler için umut ışığı. Yoksul ülkelerin aşıya erişimi için hayat geçirilen bu proje son hızıyla devam ediyor. Bu projenin asıl hedefi ise Covid-19 karşın üretilen aşıların bütün dünya ülkeleri arasında adil bir şekilde paylaştırılması.