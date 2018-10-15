Veliler, okul bahçesinde bozulan parke taşlarını düzeltti

Uğur AYDIN - Emre KOLTUK/AKÇAABAT (Trabzon), () - TRABZON’un Akçaabat ilçesindeki Kavaklı Ortaokulu bahçesinin zemininde yer alan parke taşları çevrede büyüyen ağaç kökleri nedeniyle bozuldu. Öğrencilerin oyun oynadıkları sırada düşüp yaralanmaları riski bulunan parke taşlarının yetkililerce düzeltilmediğini öne süren veliler, bozulan zemini kazma, kürek, çekiç ve baltayla düzeltmek için çalışma başlattı. Uzun süren çalışmalarla, parke taşlarının alt kısmı velilerce temizlenip yeniden dizildi, bozulan zemin de onarıldı.

Akçaabat ilçesindeki Kavaklı Ortaokulu’nun çevresindeki çeşitli ağaç köklerinin büyümesi okul bahçesinde parke taşla kaplı zemini bozdu. Ağaç köklerinin büyüyerek uzanmasıyla bozulan ve tümsekler oluşan zeminde öğrenciler de oyun oynamakta güçlük çekti. Bozulan zeminin okul bahçesinde oynayan öğrenciler için tehlike arz ettiğini belirten veliler, durumu belediyeye bildirdi, yardım istedi. İddiaya göre, belediyesi yetkilileri sorunun çözümü için okul bahçesinde bulunan ağaçların kesilmesi gerektiğini söyledi. Ağaçların kesilmesini istemeyen Kavaklı Ortaokulu Okul Aile Birliği üyeleri, bozuk zemini onarmak için harekete geçti, kendi imkânlarıyla bahçede çalışma başlattı. Çocukların, bozuk zemin üzerinde oyun oynarken, düşüp yaralanmalarının önüne geçmek için seferber olan veliler, parke taşlarını söküp, altında yer alan ağaç köklerini de balta yardımıyla keseler temizledi. Akşam saatlerine kadar süren çalışmalarla, sökülen parke taşları yeninden yerine dizildi, bozulan zemin de düzleştirilip onarıldı.

'AĞAÇLARIN KESİLMEMESİ İÇİN ÇÖZÜM BULDUK'

Kavaklı Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı İnci Yılmaz, yaptıkları çalışmayla çocuklarının okul bahçesinde rahatça oyun oynayabileceğini söyledi. Yılmaz, "Okulun zemininde bulunan parkeler, kontrolsüz büyüyen ağaç kökleri nedeniyle bozuldu. Biz okul aile birliği olarak sorunun çözümü için gerekli yerlere başvurumuzu yaptık. Yetkililer bizlere sorunun çözümü için ağaçların kesilmesi gerektiğini söylediler. Biz de ağaçların kesilmesini istemedik ve böyle bir çözüm yolu düşündük. Velilerimizle birlikte gece saatlerine kadar, ağaç köklerini temizleyip, düzelen zemin üzerine parkeleri tekrar yerleştiriyoruz. Biz bunu yapmasak çocuklarımız burada oyun oynarken düşüp yaralanabilir” dedi.

'YARDIMIMIZ OLDUYSA NE MUTLU BİZE'

Elinde çekiçle onarım çalışmalarına eşlik eden öğrenci velisi Canan Karaağaç Meme ise zemini düz hale getirdiklerini belirterek, "Zemin düz olmadığından ve hep çıkıntılar olduğundan dolayı, elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Eğer ki çocuklara bir yardımımız olduysa ne mutlu bize. Çocuklarımız burada düşerek yaralanıyordu, kimisi ayağını kimisi kolunu kırıyordu. Biz de burada kazmayla beraber parke taşlarını çıkararak, altında kalan ağaç köklerini temizliyoruz ve çok zor olduğu halde aynı taşları yerine koymaya çalışıyoruz” diye konuştu.



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