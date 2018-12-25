Veliler KDK'ya başvurdu, öğrenciler matematik öğretmenine kavuştu

ANKARA, () - ARTVİN'in Ardanuç ilçesinde, matematik derslerine branş dışı öğretmenlerin girmesi üzerine veliler, Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvurdu. KDK'nın girişimiyle okula 2 matematik öğretmeni atandı.

Artvin Ardanuç'taki ortaokulda görev yapan 2 matematik öğretmeni, tayinle ilçeden ayrıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce branş öğretmeni bulunamayınca derslerin boş geçmemesi için fen ve teknoloji öğretmeni ile bankacılık ve finans alanında eğitim görmüş ücretli öğretmen görevlendirildi.

Ders yılı ilerlediği halde matematik derslerine branş hocasının girmemesi, öğrencileri mağdur edince veliler de harekete geçip, KDK'ya başvurdu. Öğrencilerin aileleri, okula matematik öğretmeni atanmasını talep etti. KDK tarafından Milli Eğitim Bakanlığı ve Artvin Valiliği ile görüşüldükten sonra 'çocuğun üstün yararı ve eğitim hakkı'na dikkat çekilip, öğrencilerin mağduriyetinin giderilmesi istendi. İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince de okula, 2 matematik öğretmeni görevlendirildi. KDK'nın girişimiyle öğrenciler, matematik öğretmenine kavuştu.