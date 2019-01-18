Vatan Şaşmaz'ın cesedinin görüntülerinin yayılması davasına devam edildi

Özden ATİK / İSTANBUL,()- BEŞİKTAŞ'ta bir otel odasında eski manken Filiz Aker tarafından öldürülen oyuncu Vatan Şaşmaz'ın cansız bedeninin görüntüsünü çekerek kamuoyuna sızdırılmasına ilişkin biri polis 4 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Duruşmada dinlenen sanık Didem Ç. "Ben internete girdiğimde zaten bu video yayılmıştı. Nereden, nasıl yayıldığını bilmiyorum" dedi.

İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmaya, tutuksuz sanıklardan polis memuru Faruk K. ve eşi Sibel K. hazır bulundu. Sanıklardan Didem Ç. ise Antalya'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmada hazır bulundu. Sanık Yakup İ. ise duruşmaya gelmedi.

"BEN ÜCRET İSTEMEDİM, İNTERNETE GİRDİĞİMDE ZATEN BU VİDEO YAYILMIŞTI"

Savunması sorulan Didem Ç. suçlamayı kabul etmediğini belirterek "Bana olaydan bir gün sonra, gece saat 2-3 sıralarında Whatsapp'tan mesaj geldi. Mesaj diğer sanık Yakup'tandı. Kendisi arkadaşım ve uzaktan akrabamızdır. Görüntüyü anlayamadım. Çok net değildi. Sorduğumda da Vatan Şaşmaz'a ait olduğunu söyledi. Bu videonun haber niteliği taşıdığını düşünerek ihbar hatlarıyla paylaşmak istedim. Bir ajansın ihbar hattını arayıp söyledim. O ajans, 'Böyle bir video varsa bize gönderin. Kimseye göndermeyin, bize gönderirseniz size ücret vereceğiz' dedi. Ben ücret istemedim. Kesinlikle ücret almadım. Öyle bir ücret alma verme durumu yok. Ben internete girdiğimde zaten bu video yayılmıştı. Nereden, nasıl yayıldığını bilmiyorum" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanık Faruk K. ise "20 senelik polis memuruyum. Adli soruşturma geçiriyorum. Buradan alacağım olumsuz bir karar mesleğimi etkileyecek" dedi. Mahkeme, tarafların sunduğu yazılı savunmalarını incelemek için duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz'ın, eski manken Filiz Aker tarafından öldürülmesine ilişkin yürüttüğü soruşturmada, kovuşturmaya yer olmadığına hükmederek takipsizlik kararı vermişti. Şaşmaz ile Aker'in, otel odasındaki ceset görüntülerinin sosyal medyada ve basında yer almasına ilişkin soruşturma sonucunda Didem Ç., Yakup İ., Faruk K. ve Sibel K. hakkında "Gizliliğin ihlali", "Görevi kötüye kullanma" ile "Ses ve görüntülerin kayda alınması" suçlarından dava açılmıştı.