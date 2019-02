Vatan Partisi İzmir adayı, projelerini çizdiği karikatürlerle anlattı

VATAN Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Rifat Mutlu, çizdiği karikatürlerle projelerini anlattı.

Vatan Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Rifat Mutlu, düzenlediği basın toplantısında kendi çizdiği karikatürlerinden oluşan bir sunum yaparak 'Mutlu İzmir' projesini açıkladı. Kentin sorunlarını çözümleri ile birlikte slayt gösterisi ile anlatan Mutlu, İzmir'in trafik sorununu, ağzında trafik lambalarını tutan ve kabuğu iç içe geçmiş araçlardan oluşan bir kaplumbağa karikatürü ile işsizlik sorununu; bir kağıdı yere serip etrafına taşlar dizerek kendine ev yapmış bir adam karikatürü ile engelli sorununu; koltuk değnekleri ile bilardo oynayan adam karikatürü ile dayanışma sıkıntısını; denizde boğulan adama can simidi yerine simit fırlatan simitçi karikatürü ile eleştirel bir bakış açısıyla anlattı. Mutlu Kent, Mutlu İnsan, Mutlu Gelecek gibi başlıklarla plan ve projelerin aktarıldığı toplantıya; Vatan Partisi İzmir belediyelerinin adayları, Parti İl Başkanı Erdem Şahin, Genel Başkan Yardımcısı Meltem Ayvalı, Öncü Kadın Genel Başkanı Pınar Gül katıldı.

'İZMİR’DE SU ŞİŞELERİNİN KAPAKLARI DAHA RAHAT AÇILACAK'

Vatan Partisi İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı, ödüllü bir karikatürist ve beyin sinir cerrahı olan Rifat Mutlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mutlu kent ve mutlu bireyler olmasını istiyoruz. İzmir’e deniz getirmeyi vadediyoruz, İzmirlilerin deniz ve körfezi içselleştirmesini istiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı hiçbir zaman tepeden bakmamalı, insandan korkmamalı. Her yerde iz bırakmalı, en çok da yaşamlarındaki kalite artışıyla insanların gönüllerinde. Hangi yönetim gelirse gelsin değişmeyen bir olay var; İzmir’de emeğin ve doğanın sömürüsü yaşanıyor. Biz yönetimimizde bunlara izin vermeyeceğiz. Belli dezavantajlı gruplarımız var, insan odaklı bir yönetim arz ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile 30 ilçeyle birlikte yönetilen bir İzmir’i hedefliyoruz. Buradaki amaç İzmirliye hizmet ve üretim alanlarının artması. Bunları yaparken de bunu yapmam onun yapmasını engellerim gibi bir düşünce içinde olmayacağız. Yerel yönetim sol cep ise merkezi hükümet de sol cep ve bu ceketleri insanımız giyiyor. Her işimizde insanımızın gereksinim duyduğu, yaşamını kolaylaştırıcı, sağlığını üst düzeye çıkaran, yarınlara daha güvenli gelecek sağlayan konularla ilgilenerek ayrımcılığa neden olmayacağız. Merkezi hükümete yardımcı olup, tarafçılık içinde olmayacağız. Su şişelerinin kapağı daha rahat açılacak İzmir’de."



