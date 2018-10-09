Vasiyet etti; kendi sesinden 'sala'sı okundu

Emre KOLTUK-Uğur AYDIN/ARAKLI, (Trabzon), () – TRABZON’un Araklı ilçesinde geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede ölen gönüllü müezzin Şeref Güven’in (58), vasiyeti üzerine 1,5 ay önce kendi sesi ile kayda alınan 'sala' cami hoparlöründen yayınlandı.

Araklı ilçesi Kaymaklı Mahallesi’nde 4 çocuk babası, emekli Şeref Güven, Kaymaklı Merkez Camii’nde çoğu kez gönüllü müezzinlik yaparak sala okudu. Güven, 1,5 ay önce okuduğu salayı kayda aldı, ölümü halinde cami hoparlöründen yayınlanmasını vasiyet etti. Güven, önceki hafta geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Vasiyeti üzerine yakınları ses kaydını dün sabah Kaymaklı Merkez Camii imamı Murat Gençtürk’e götürdü. Şeref Güven’in kendi sesinden salası cami hoparlöründen yayınlandı. Şeref Güven’in sesinden kendi ölüm salası duyanları duygulandırdı. Güven, dün öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından Kaymaklı Mahallesi’ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Güzel sesi olması nedeniyle vatandaşların Şeref Güven'den camide ezan okumasını istediğini anlatan Gürol Güven, “Kendi sesi çok güzel olduğu için, köylüler tarafından sürekli cumalarda ezan okutulurdu. Genellikle ölüler için salaları babamın vermesi istenirdi. Ölmeden önce kendi vasiyetiydi. Öldüğünde kendi salasının da kendi sesinden olmasını istemişti. Biz de babamın isteğini kırmadık. Sağ olsun cami imamımız da bize müsaade etti. Sabah vakitlerinde salasını kendi sesinden verdik. Babam, köy halkı tarafından sevilen bir kişiydi. Bundan sonra da camide ezan ya da salaların ara ara babamın sesinden okunmasını istediler, biz de onun anısını bu şekilde yaşatacağız” dedi.

'VASİYET ETTİ’

Babasının salasını ölmeden 1,5 ay önce kaydettiklerini söyleyen Gürol Güven, ”Vasiyetini sürekli, yıllardan beri söylerdi. Sala okuduğu zamanlarda ‘ben de ölürsem salam benim sesimden okunsun’ derdi. Sesini köylülerimiz çok beğendiği için, köylüler bu sesleri telefonlarına kaydetmişti zaten. En son kayıt ise ölmeden 1,5 ay önce yapılmıştı. O ses kaydıyla biz salasını okuttuk” diye konuştu.

Şeref Gürol’un ağabeyi Mustafa Güven de “Genelde cumalarda müezzinlik yapması ve salalarda sesi güzel olduğu için kendisinin okumasını isterlerdi. Kendi vasiyeti de bu yöndeydi. ‘Ben ölürsem selamı kendim vereyim’ demişti. Bu vasiyeti de bizler yerine getirdik. Defnedilirken de kendi salasını kendisi verdi” ifadelerini kullandı.

Caminin imamı Murat Gençtürk ise “Kendisinin sesi çok güzeldi, salaları, ezanları okuyordu. Cemaatimiz de bundan memnun olurdu. Öldüğü zaman kendi salasını kendisi okuması yönünde bir vasiyeti vardı. Biz de cemaat olarak bu konuda istişare ederek böyle bir karar aldık ve uyguladık” dedi.

‘DUYUNCA ÇOK ŞAŞIRDIK’

Mahallede oturan Naci Güven ise “Bizim böyle bir vasiyeti olduğundan haberimiz yoktu. Sabah kendi sesinden sala duyunca çok şaşırdık. Sorduk, soruşturduk vasiyeti buymuş diye öğrendik” diye konuştu.

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