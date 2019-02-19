Vapur seferleri yapılmaya başlandı

İstanbul - MARMARA'daki sis nedeniyle iptal edilen vapur seferleri yapılmaya başlandı. Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada,  "Saat 10.00 itibariyle seferlerimiz yapılmaya başlamıştır" denildi.  

Vapur seferleri yapılmaya başlandı

İstanbul - MARMARA'daki sis nedeniyle iptal edilen vapur seferleri yapılmaya başlandı. Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada,  "Saat 10.00 itibariyle seferlerimiz yapılmaya başlamıştır" denildi.
 

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