Van ve Bitlis'te kar, 337 yerleşim biriminin yolunu kapattı (2)

HAKKARİ'DE DE 17 KÖY VE MEZRA YOLU KAPALI
Hakkari'de dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle, 7 köy ve 10 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücade ekipleri,yoğun çalışma yürütüyor.
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HAKKARİ'DE DE 17 KÖY VE MEZRA YOLU KAPALI Hakkari'de dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle, 7 köy ve 10 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel...
HAKKARİ'DE DE 17 KÖY VE MEZRA YOLU KAPALI
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