Van Gölü'nün güzelliklerine dikkat çekmek için kış ortasında suya girdiler

VAN Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Van Gölü'nün güzelliklerine dikkat çekmek amacıyla '4 mevsim Van Denizi'nde yüzmeye var mısınız?' sloganıyla kış ortasında göle girdi. Su sıcaklığı 4 derece olan göle girdikten sonra açıklamalarda bulunan Dernek Başkanı Erdoğan Özel, "Bölgede her yerde buz var ve biz Van Denizi'ne girdik. Buyurun gelin, hiç de soğuk değil. Şu anda 10 yaş gençleştiğimi düşünüyorum. Bunu geleneksel hale getireceğiz" dedi.

Kente ve Van Gölü'nün güzelliklerine dikkat çekmek amacıyla etkinlikler yapan Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Tuşba Belediyesi'nin de desteğiyle, '4 mevsim Van Denizi'nde yüzmeye var mısınız?', 'Van Denizi'ne kışın da girilir' sloganlarıyla yeni organizasyona imza attı. Van Gölü'nün ilk ve tek mavi bayraklı plaji olan Mollakasım Mavi Bayraklı Halk Plajı'nda toplanan dernek üyeleri montları ve bereleriyle geldikleri plajda elbiselerini çıkarıp, kar üzerinde ısınma hareketleri yaptı.

Isınma hareketleri sırasında konuşan Dernek Başkanı Erdoğan Özel, "Kış ayının ortasındayız ve biz Van Gölü'ne dikkat çekmek için bugün bir etkinlik başlattık. Van Gölü'nün kendisine has özellikleri var. Sodalı suyu şifadır aslında. Biz sağlık turizmine kazandırmak istiyoruz. Kışın da burada göle girilir, bunu kanıtlamak istiyoruz. Şu anda dernek üyelerimizle birlikte Van Gölü'ne gireceğiz" dedi. Dernek üyeleri daha sonra hep birlikte su sıcaklığı 4 derece olan Van Gölü'ne girdi. Gölde bir süre yüzen dernek üyeleri daha sonra kıyıya çıkarak açıklama yaptı.

Dernek Başkanı Özel, 26 Ocak'ta Van Gölü'ne girmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bölgede her yerde buz var ve biz Van Denizi'ne girdik. Buyurun gelin, hiç de soğuk değil. Şu anda 10 yaş gençleştiğimi düşünüyorum. Bunu geleneksel hale getireceğiz. Van Gölü'nün suyu şifalıdır. Van Denizi dünyanın 8'inci harikasıdır. 'Van Gölü kirlenmesin hep mavi kalsın' sloganımızdır. Bu doğa harikasını kirletmememiz gerekiyor. Bu vazife bize ve yetkili kurumlara düşüyor. Bu göl henüz kirlenmemiş ve henüz kaybetmemişiz. Bu gölü kaybetmemek için sahiplenmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe ise "Bütün dünyaya bunu buradan duyuruyoruz. Mavi bayraklı halk plajımız, sadece yazın değil, bütün mevsimlerde de her dönem tertemiz ve mavidir. Kışın en zemheri döneminde bütün dünyaya mesaj veriyoruz. Sadece Antalya'da değil, yaz kış insanlarımızın şifa amaçlı bu göle girmelerini öneriyoruz. Burada yollarımız açık, tesislerimiz açık, insanların huzuru yerinde ve herkesi Van'a davet ediyoruz" dedi.

Etkinlik, Van balığı ve ayranaşı ikramıyla sona erdi.



FOTOĞRAFLI

