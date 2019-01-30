Van eski Milletvekili Bayram son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Van'ın Başkale ilçesindeki Şerefan aşiretinin liderlerinden, 20 ve 21'inci dönem Van Milletvekili Mustafa Bayram'ın cenazesi, toprağa verildi. Binlerce kişinin katıldığı cenazeye, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden de çelenk gönderildi.Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 2 gün önce hayatını kaybeden eski milletvekili Mustafa Bayram'ın cenazesi, dün Van'a getirildi. Bayram için Edremit ilçesinde bulunan Merkez Ulu Camii'de bugün öğle namazının ardından cenaze namazı kalındı. Bayram'ın cenazesine, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Şerafen aşiretinin liderlerinden İskender Ertuş, Van ve Hakkari'deki aşiretlerin önde gelenleri, bölgedeki kanaat önderleriyle birlikte binlerce kişi katıldı. Bayram için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden de çelenk gönderildi.Bayram'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla götürüldüğü ilçe mezarlığında toprağa verildi.Mustafa Bayram 1995'te Anavatan Partisi'nden, 1999 'da ise Fazilet Partisi'nden Van milletvekili seçilmişti.

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