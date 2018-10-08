Van'da korkutan olası arı ölümleri

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, () - VAN Arıcıları Birliği Başkanı Halil Tandoğan, bu yıl kurak ve verimsiz bal sezonu geçirdiklerini belirterek, bunun, mevsim şartlarının zamanında yaşanmamasından kaynaklandığını söyledi. Tandoğan, "Bal üretemeyen, yeterince depolamayan arılı kovanlar kışı atlatamaz. Arı ölümlerinin çok sayıda olacağından endişe ediyoruz. Arı sınır çizgideyken bu aşılamadığı zaman soyu yok olmayla karşı karşıya kalacak" dedi.

Yüksek rakımlı yaylaları ve zengin bitki örtüsüyle arıcılar için önemli olan Van ve çevresinde, bu yıl bal sezonu, verimsiz geçiriyor. Van Arıcıları Birliği Başkanı Halil Tandoğan, bu sene kurak ve verimsiz bal sezonu geçirdiklerini söyledi. Bunun, mevsim şartlarının zamanında yaşanmamasından kaynaklandığını belirten Tandoğan, "Bu yıl kurak ve verimsiz bir bal sezonu geçirdik. Küresel ısınmanın etkilerini görmeye başlıyoruz. Mevsim şartlarının zamanında yaşanmaması nedeniyle arılar, yeterli sayıda gelişemeyip, bal sezonuna yetişemeden mevsim bitti. Doğa çok hızlıca tahrip edildi. Küresel ısınmanın da kendini göstermesi bunların başlıca sebebidir" diye konuştu.

'ARI ÖLÜMLERİNDEN KORKUYORUZ'

Bu yılki bal hasadını gerçekleştirdiklerini; ancak istedikleri düzeyde bal üretiminin olmadığını dile getiren Halil Tandoğan, kendilerini en çok da arı ölümlerinin korkuttuğunu söyledi. Tandoğan, "Bal üretemeyen, yeterince depolamayan arılı kovanlar kışı atlatamaz. Arı ölümlerinin çok sayıda olacağını endişe ediyoruz. Arı sınır çizgideyken bunu aşamadığı zaman soyu yok olmayla karşı karşıya kalacaktır. Önümüzdeki yıl için bu bir risk oluşturuyor. Bu bizi çok endişelendiriyor" dedi.



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