Van'da kar yağışı uçak seferlerini iptal etti (3)

HAKKARİ'DE ARAÇLAR YOLDA KALDI Hakkari kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar nedeniyle 9 köy ve 15 mezraya ulaşım sağlanamazken, yolda kalan bazı araçlar vatandaşların yardımıyla...

Van'da kar yağışı uçak seferlerini iptal etti (3)

HAKKARİ'DE ARAÇLAR YOLDA KALDI
Hakkari kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar nedeniyle 9 köy ve 15 mezraya ulaşım sağlanamazken, yolda kalan bazı araçlar vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

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