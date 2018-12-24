Van'da kar yağışı uçak seferlerini iptal etti (3)

HAKKARİ'DE ARAÇLAR YOLDA KALDI
Hakkari kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar nedeniyle 9 köy ve 15 mezraya ulaşım sağlanamazken, yolda kalan bazı araçlar vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
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HAKKARİ'DE ARAÇLAR YOLDA KALDI Hakkari kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar nedeniyle 9 köy ve 15 mezraya ulaşım sağlanamazken, yolda kalan bazı araçlar vatandaşların yardımıyla...
HAKKARİ'DE ARAÇLAR YOLDA KALDI
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