Van'da jandarmadan 'okul güvenliği' uygulaması

VAN İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul servislerine yönelik kontrollerini artırdı. 76 ekip ve 486 personelin katılımıyla yapılan 'Okul Güvenliği' uygulamasında, 998 servis aracı kontrol edilirken, 4 bin 910 kişinin kimlik kontrolleri yapıldı. Kontrollerde, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Van'da, 486 jandarma personelinin katılımıyla, okul çevrelerinde ve şüpheli kişiler üzerinde kimlik kontrolü yapıldı.Kontrollerde, 998 servis aracı kontrol edilirken, 4 bin 910 kişinin kimlik sorgusu yapıldı. Sorgulamada, biri terör örgütüne yardım ve yataklıktan olmak üzere, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Öğretmenlerle mülakatlar yapan jandarma ekipleri, öğrencilerle ayrı ayrı ilgilenerek güvenlik konusunda bilgilendiriyor. Ekipler, çocukların huzur içerisinde okullarına gidip gelebilmeleri için denetimlerin devam edeceğini belirtti.



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×