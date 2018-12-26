Van'da hasta kadın için yol açıldı, mahsur kalanlar kurtarıldı

VAN'ın Çatak ilçesine bağlı bir mezrada rahatsızlanan bir kadın ve Erciş ilçesinde kar ve tipiden dolayı yolda mahsur kalanlar, Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çatak ilçesine bağlı Sırmalı Mahallesi Dursunlar mezrasında Nafize Gülaçar aniden rahatsızlandı. Mezra yolu kardan dolayı kapalı olduğu için Gülaçar'ın yakınları Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ve 112 sağlık ekiplerine haber vererek yardım istedi. Gelen ihbar üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım Onarım Daire Başkanlığı'na bağlı karla mücadele ekipleri, yaklaşık 3 saatlik çalışma ile mezra yolunu açarak, sağlık ekiplerinin mezraya ulaşmasını sağladı. Mezraya ulaşan ekipler, rahatsızlanan Gülaçar'a burada ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Çatak Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı.

Öte yandan Van'ın Erciş ilçesine bağlı Karlıyayla Mahalle yolunda kar ve tipiden dolayı araçlarında mahsur kalan bir grup, karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.



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