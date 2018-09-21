Van'da aşureler Sümeyra Teğmen'den

VAN'da İl Jandarma Komutanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, Muharrem ayı nedeniyle 5 bin kişiye aşire ikramında bulunuldu. Van İl Jandarma Komutanlığı'nın tek kadın subayı olan Teğmen Sümeyra Karlı da aşure dağıttığı çocuklarla yakından ilgilendi.

İl Jandarma Komutanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından muharrem ayı nedeniyle cuma namazı çıkışında 5 bin kişiye aşure ikram edildi. Merkez İpekyolu ilçesindeki Nurşin Camisi'nde cuma namazı sonrası,Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, 6.Hudut Alay Komutanı Piyade Albay İlker Ertuğrul, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Çohaz'ın katılımıyla 5 bin kişiye aşure ikramında bulunuldu. Aşureler Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ve Teğmen Sümeyra Karlı tarafından vatandaşlara dağıtıldı. Teğmen Sümeyra Karlı, aşure dağıttığı çocuklarla yakından ilgilendi. Teğmen Sümeyra Karlı, Van İl Jandarma Komutanlığı’nın tek kadın subayı. PKK’lı teröristlerin korkulu rüyası Jandarma Komando Taburu'ndaki 'Ejderler' bölüğünün de tim komutanı olarak operasyonlara çıkıyor, kadın koruculara silah eğitimi veriyor.

Aşureleri yiyen vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirirken, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, muharrem ayı dolayısıyla birçok ilde aşure dağıtıldığını belirtti. Vali Zorluoğlu, "Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşımıza cuma namazı çıkışı aşure ikram ediyoruz. Allah kabul eylesin. Bu vesileyle gerek ülkemiz, gerek İslam alemi ve tüm dünyada barış ve huzurun hakim olmasını niyaz ediyoruz. İslam tarihinde maalesef çok acı bir olay olarak Kerbela hadisesini her yıl anımsıyoruz. Bu tür içimizi acıtan hadiselerin bir daha yaşanmaması için hem gayet etmeliyiz, hem de yüce Allah'a dua etmeliyiz. Ben tüm vatandaşlarımızın bu vesileyle muharrem ayını tebrik ediyorum" dedi.



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