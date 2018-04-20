Van'da askerlere tekneyle Akdamar Adası turu

Behçet DALMAZ/VAN, () - VAN İl Jandarma Komutanlığı ve Kültür Turizm Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle 'Van'ın Değerleri' projesi kapsamında, 90 er ile erbaşa, kentin tarihi ve turistik yerleri gezdirildi. Geziye katılan askerler, Van Gölü'nde tekneyle Akdamar Adası'nı turladı.

Van'ın tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtılması için İl Jandarma Komutanlığı ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. Protokolle hayata geçirilen 'Van'ın Değerleri' projesi kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı'nda vatani görevini yapan 90 er ile erbaşa, kentin tarihi ve turistik yerleri gezdirildi. Van gezisine katılan askerlere, kentin doğal güzellikleri tanıtıldı.

Askerler, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsünde bulunan Kedi Evi, Akdamar Adası ve Van Kalesi'ne götürüldü. Askerler, gezdikleri yerlerde hatıra fotoğrafları da çektirdi. Geziye katılan askerlere, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri tarafından mekanlar hakkında bilgiler verildi.

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