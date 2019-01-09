VAN'DA 3, HAKKARİ'DE 2 İLÇEDE DAHA OKULLAR TATİL
Van'ın Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçeleri ile Hakkari'nin Şemdinli ve Derecik ilçelerinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.
Van'da 6, Hakkari'de 5, Bitlis'te 1 ilçede okullara kar tatili (3)
VAN'DA 3, HAKKARİ'DE 2 İLÇEDE DAHA OKULLAR TATİL Van'ın Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçeleri ile Hakkari'nin Şemdinli ve Derecik ilçelerinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.
VAN'DA 3, HAKKARİ'DE 2 İLÇEDE DAHA OKULLAR TATİL
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