Van'da 3, Hakkari'de 2, Bitlis'te 1 ilçede okullara kar tatili (2)

YÜKSEKOVA'DA OKULLAR TATİL

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4 günden beri etkisini sürdüren kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 40, yüksek kesimlerde ise 1,5 metreye ulaştı. İlçede ilk ve orta dereceli okullar, bugün tatil edildi. Okulların tatil olduğundan habersiz servis minibüsüyle yola çıkan öğretmenler ise zor anlar yaşadı.



Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), ()



​FOTOĞRAFLI