Van'da 3, Bitlis ve Hakkari'de 1'er ilçede okullara kar tatili

VAN'ın Çatak, Bahçesaray, Başkale, Bitlis'in Adilcevaz ile Hakkari'nin Çukurca ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bugün tatil edildi.

Bölgede etkisini artıran yoğun kar yağışı, hayatı durma noktasına getirdi. Kar yağışı nedeniyle Van'ın Çatak, Bahçesaray ve Başkale ile Bitlis'in Adilcevaz ile Hakkari'nin Çukurca ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.

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