Van'da 267 kaçak göçmen yakalandı

VAN'ın 3 ilçesinde Afganistan ve Pakistan uyruklu 267 kaçak göçmen yakalandı. Kaçaklarla ilgili 2 organizatör de gözaltına alındı.

Van Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında Çaldıran, Muradiye ve Erciş İlçelerinde yoğun bir çalışma başlattı. Yol kontrolu ve arazi aramalarında yasadışı yollardan girdikleri belirlenen 208 Afganistan ve 59 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 267 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Yapılan açıklamada 2 organizatörün gözaltına alındığı, kaçakların ise işlemlerinin bitmesinin ardından ülkelerine gönderilmek üzere, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği belirtildi.

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