Valilik: Umut Ali 24 Eylül'de Türkiye'ye dönecek

KARS Valiliği, Akyaka ilçesinde hayvanları otlatırken geçtiği Ermenistan'da tutuklanan Umut Ali Özmen'in (16) 24 Eylül Pazartesi günü Türkiye'ye döneceğini açıkladı.

Akyaka ilçesine bağlı Küçükdurduran köyünde yaşayan Altınay- Mustafa Özmen çiftinin oğulları Umut Ali Özmen, 24 Temmuz günü yaylada otlayan hayvanlarını geri getirmeye gitti. Sınırdaki Şiş Tepesi'ne ulaşan Özmen, merakından dolayı tepeyi aşıp diğer yamaca indi. Bir köylünün ihbarı üzerine Ermenistan askerleri sınırı ihlal eden Umut Ali Özmen'i gözaltına aldı. Babası Mustafa Özmen'in 5 saatlik çabası sonucunda Cebeci Sınır Karakolu’nun kamera kayıtları incelendi ve Umut Ali'nin Ermenistan'a götürüldüğü belirlendi. Umut Ali Özmen, burada tutuklanarak cezaevine konuldu.

Umut Ali Özmen’in sınır ihlali nedeniyle yaklaşık 2 aydır Ermenistan'da tutuklu olmasına ilişkin basına yansıyan haberler üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı arayarak Umut Ali'nin iadesini istedi. Paşinyan da Erdoğan'ın bu talebine olumlu yanıt verdi.

Sağlık Meslek Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi olan Umut Ali Özmen'in sınır ihlali olayı ile ilgili Kars Valiliği yazılı bir açıklama yaptı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Olayın haber alınmasının hemen akabinde sınır makamı olarak valiliğimizce, Ermeni makamları ile iletişime geçilerek Umut Ali Özmen'in iadesi için girişimlere başlanılmış, Ermeni makamlarının konuyu diplomatik kanaldan çözümü yönündeki talepleri üzerine konu Valiliğimizce Dışişleri ve İçişleri Bakanlığına intikal ettirilmiştir. Yapılan görüşmeler neticesinde baba Mustafa Özmen, Ermenistan'a giderek oğlu Umut Ali Özmen'in teslim alıp 24 Eylül 2018 Pazartesi günü Türkiye'ye dönecektir."



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