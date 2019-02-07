Vali Yerlikaya enkazdan 3 kişinin daha cesedinin çıkarıldığını açıkladı (2)

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Melih OKUMUŞ/İSTANBUL,()-İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya Kartal'da çöken binanın enkazından 3 kişinin daha cesedinin daha çıkarıldığını ve ölü sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.

Ali Yerlikaya, kriz merkezinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının AFAD'ın koordinesinde son hızla devam ettiğini, sabah saatlerinde 5 yaşındaki Azra Havva Tekgöz'ün yaralı olarak kurtarıldığını hatırlattı.

Azra'nın bir gün önce yaralı olarak kurtarılan annesine kavuştuğunu dile getiren Yerlikaya, "Havva kızımızın bacağından ameliyatının başarılı geçtiğini söylediler. Annesinin sevinci, gerçekten görülmeye değerdi." dedi.

Yerlikaya, şöyle devam etti:

Ama şimdi hayatını kaybeden 3 cansız bedene ulaştığımızı, onları aldığımızı ve hastaneye intikal ettirdiğimizi söylemek için huzurlarınıza geldim. Böylelikle maalesef hayatını kaybeden vatandaş sayımız 6'ya ulaşmış bulunmakta. Hayatını kaybeden 3 vatandaşımızın kimlik tespit çalışmalarına başladık. Öğrenildikten sonra paylaşılacak. Cenab-ı Allah taksiratlarını affetsin, mekanlarını cennet etsin. Hepimizin başı sağ olsun. Geride kalan yakınları, komşuları, hepimize Allah sabırlar versin, metanet versin. Yaralı sayısı 13. Hepsini ziyaret ettik, 3'ü yoğun bakımda. 2'sinin durumu daha iyiye doğru gidiyor. Diğer hastalarımızın genel durumları, moralleri iyi. Arama kurtarma faaliyetinde bulunan arkadaşlara, devletimize, hükümetimize, basın mensuplarına duaları var.

Enkazda çalışmaların hızla sürdüğünü, yandaki iki binanın riskini göz önünde bulundurduklarını aktaran Vali Yerlikaya, enkazda çalışanların güvenliğinin sağlanması için de her iki binanın en ufak hareketlerinin dahi lazer sistemiyle takip edildiğini vurguladı.

Vali Yerlikaya, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca adli takibat başlatıldığını hatırlatarak, "Bir Başsavcı Vekili, iki savcımızın görevlendirildiğini, bugün itibariyle de çalışmaya başladıklarını biliyorum. Aynı şekilde de Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız da idari soruşturma başlattı. Bir genel müdürümüzle az önce sahada toplantı yaptılar. Sadece yıkılan bina değil ama bu ada içerisindeki bütün yapıların her biri inceleme... Bu inceleme biliyorsunuz teknik bir inceleme, bilirkişi... Netice ne çıkarsa, neler olacağını hep beraber göreceğiz ve bunları da sizler aracılığıyla kamuoyuna duyurulacak." ifadelerini kullandı.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da enkaz altında halen kaç kişi olduğunu söylemenin mümkün ve doğru olmadığını belirterek, "Belli bir kattayız demek de doğru değil? Farklı usuller kullanarak AFAD, Jandarma Arama Kurtarma diğer itfaiye ekipleriyle ortak, uyum içinde devam ediyoruz." dedi.

Bir gazetecinin çevre illerden takviye ekip gönderilmesinin sebebini sorması üzerine Güllüoğlu, çalışmalar için İstanbul'da yeterli ekibin bulunduğunu bildirdi.

Güllüoğlu, sözlerini, "Onlar ihtiyaç olması halinde, takviye olmak üzere geldiler. Ne kadar süreceğini bilmediğimiz çalışmalarda bu tedbir olarak yaptığımız bir şeydir. Yoksa burada bir eksiklik olduğu için, burada yeteri kadar personel olmadığı için yaptığımız bir şey değildi. Bir eksiklik olduğu için takviye gelmedi. Son vatandaşımıza ulaşıncaya kadar çalışmalar devam edecek." diye tamamladı.

(FOTOĞRAF)