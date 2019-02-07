Vali Yerlikaya enkazdan 3 kişinin cesedinin çıkarıldığını açıkladı (1)

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,()-İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya Kartal'da çöken binanın enkazından 3 kişinin daha cesedinin çıkarıldığını ve ölü sayısının 6'ya yükseldiğini  açıkladı. (FOTOĞRAF)

Vali Yerlikaya enkazdan 3 kişinin cesedinin çıkarıldığını açıkladı (1)

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,()-İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya Kartal'da çöken binanın enkazından 3 kişinin daha cesedinin çıkarıldığını ve ölü sayısının 6'ya yükseldiğini  açıkladı.

(FOTOĞRAF)

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