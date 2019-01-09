Vali Şentürk'ten, Başkan Bakıcı'ya ziyaret

FATMA SAVAŞ İNAL/BOZÜYÜK(Bilecik),- BİLECİK Valisi Bilal Şentürk, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'yı ziyaret etti.

Bozüyük’te ilk olarak Kaymakam Hasan Yaman’ı makamında ziyaret eden Vali Şentürk, Kaymakam Yaman'dan ilçe hakkında brifing aldı. Ardından Bozüyük Belediyesi’ne geçen Vali Şentürk, belediye hizmet binası girişinde belediye başkan yardımcıları ve müdürler tarafından karşılandı. Vali Şentürk, Başkan Bakıcı ile makamında bir süre sohbet ettikten sonra Bakıcı’dan belediyenin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi aldı. Başkan Bakıcı, Vali Şentürk’e yapmış olduğu ziyaret nedeniyle teşekkür etti.

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