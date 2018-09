Vali Güzeloğlu: Diyarbakır, Diyar-ı huzur haline geldi, otellerde yer bulunmuyor

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, ()- DİYARBAKIR Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, kentte huzurun hakim olduğunu belirterek, "Bugün, Diyarbakır bir Diyar-ı huzur haline geldi, otellerimizde, misafirhanelerimizde yer bulunmuyor. Diyarbakır'a uçak seferiyle gelmek istediğinizde bir haftadan önce bilet bulamıyorsunuz" dedi.

Merkez Sur ilçesi muhtarları ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı salonunda bir araya gelen Vali Hasan Basri Güzeloğlu, sağlanan güven ve huzur ortamının kente kaktılarını anlattı. Vali Güzeloğlu, Dünya Turizm Yazarları Birliği tarafından yılda bir kez verilen Altın Elma turizm ödülünün bu yıl Diyarbakır'a verildiğini hatırlatarak, geçmişte yaşanan acıların geride kaldığını söyledi. Sur ilçesinde terör örgütünün ve ihanet odaklarının, milletin gelişmesinin önüne koyduğu engellerin, açtığı çukur ve barikatlar ve yaşanılan acıların geride kaldığını söyleyen Vali Güzeloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Devletin milletini kucaklaması, insanını merkeze alan bir anlayışa yaklaşması, şefkat ve merhametle yaklaşmasıyla bugün Sur, eski ve çok güzle geçmişine tekrar dönen ve geleceğe çok iddialı yürüyen bir ilçe haline geldi. Sur'un ve o bizim kültürümüzün o özel eserlerini yıkmak isteyenlere inat, biz onları tekraren inşa edelim. Yaktıkları camileri, yaktıkları Kuran-ı Kerimleri, ihanet ettikleri bu milletin değerlerini, bu milletin evlatları olarak yeniden ayağa kaldırdık, dirilttik. Hiçbir ihanet düşüncesi ve örgütü bu aziz milletin kararlı, bu devletin bu tutumu karşısında hiçbir zaman başarıya ulaşamadı, ulaşamayacak. Onlar iç ve dış destekçiler, onlarla iş birliği yapan çevreleri, her kim varsa uzantıları, her dönemde bu milletin imanlı ve kararlı iradesiyle yok oldular ve yok olmaya mahkum oldular. Çünkü, bu millet dualı bir millettir. Bu millet bu duruşuyla tarihin her döneminde adaleti ve hakkı temsil etmektedir. İster silahlı terörle, ister ekonomik terörle, hangi yolla gelirlerse gelsinler, bu aziz milletin bu iradesi karşısında yok olup gideceklerdir. Onların işi yıkmak ve yakmaktır, onların işi kan ve göz yaşıdır, beslendikleri kaynak odur. Bizim işimiz de inşa ve ihyadır, yapmaktır"

Diyarbakır'ın huzur kenti haline geldiğini belirten Vali Güzeloğlu, "Bugün Diyarbakır bir Diyar-ı huzur haline geldi, otellerimizde, misafirhanelerimizde yer bulunmuyor. Diyarbakır'a bir uçak seferiyle gelmek istediğinizde, bir haftadan önce bilet bulamıyorsunuz. Sığmıyoruz, niye? Çünkü, artık bu kent, eski ve eskinin ihtişamıyla geleceğe güvenle, kararlılıkla yol alıyor. Şimdi huzur ve güvenin tesis ve temin edildiği Diyarbakır'da artık önceliğimiz ekonomik ve sosyal kalkınma, tarımdan başlayarak sanayiye, hizmetler sektörüne müthiş bir hamle içerisindeyiz" diye konuştu.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde parsele ve talebe karşılık veremediklerini belirten Vali Hasan Basri Güzeloğlu, "Beklentimizin ötesinde üç katına varan bir talep aldık. Bugün itibariyle taahhüt edilen ve inşallah ön sözleşmelerini de imzalayacağımız perspektifte, yaklaşık 400 milyon Türk lirasını net aşan 6 bin 300 kişiye ulaşan istihdam taahhüdüyle yatırımcılar adeta akın ettiler. Şu an da yeni taleplere yer bulamıyoruz. Organize sanayi bölgemizde parsele ve talebe karşılık veremiyoruz. İkinci Organize sanayi bölgemizin kararıyla en kısa zamanda orada tahsis yapacağız" diye konuştu.

Toplantı daha sonra kurum müdürleri ve muhtarların sorun ve çözüm önerilerini dile getirmesi ile devam etti.

FOTOĞRAFLI