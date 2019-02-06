ZONGULDAK'ta yaşayan Hicran Üzerli (42), eşinin engelli, kendisinin de kanser olduğunu söyleyerek Vali Erdoğan Bektaş'tan iş istedi.

Vali Erdoğan Bektaş, trafikte yaya önceliği bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla gerçekleştirilen yürüyüşün ardından valilik önündeki programa katıldı. Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı ve İl Jandarma Alay Komutanı Albay Gökhan İnan ile birlikte sohbet eden Vali Bektaş'ın yanına daha sonra Hicran Üzerli gelerek kendisinden iş talebinde bulundu. Eşinin engelli, kendisinin de kanser olduğunu söyleyen Üzerli, "Bütün iş başvurularım burada. Beni işe sokun neresi olursa. Bütün her yere başvuruyorum ama işe giremiyorum. Ayakta kalmak için gerçekten direniyorum. Kızım eşinden ayrıldı. 3 yaşında torunum bende kalıyor. Kirada kalıyorum" diyerek Vali Bektaş'dan iş istedi. Vali, Üzerli'nin bilgilerini alarak ilgileneceğini söyledi.

3 YILDIR VALİLİĞE GİDİP GELİYORUM

Bir süre daha valilik önünde duran Hicran Üzerli, gazetecilere yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

"3 yıldır valiliğe geliyorum. Geldiğimde kanser hastası değildim. Ölmek üzereyim, yataktan kalkamıyorum. Psikolojim bozuldu, çırpınıyorum 'Lütfen bana ve kocama iş bulun' dedim. Hiçbirisi inanmadı. Gelin evimi görün dedim. Evime geldiler ne halde olduğunu gördüler. Sonra sağlık problemleri yaşadım kanser oldum, saçlarımı kestirdim yine geldim. Eşim felç geçirdi. Valilikten ekipler geldi, evimi incelediler. Eşimin bir sandık dolusu ilaçlarını gördüler. Ben yine kendimi inandıramadım."



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