Vali Çakacak, MÜSİAD yönetimini kabul etti

ESKİŞEHİR,()-ESKİŞEHİR Valisi Çakacak, göreve yeni seçilen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Eskişehir Şube Başkanı Hakan Duman ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Eskişehir ekonomisine yaptıkları katkılardan dolayı MÜSİAD Eskişehir Şubesi'ne teşekkürlerini ileten Vali Çakacak, nazik ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sanayi alanı başta olmak üzere ülkemizin her alanda gelişmesi için birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğunu vurgulayan Vali Çakacak, MÜSİAD Eskişehir Şube Başkanı Duman’a yeni görevinde başarılar diledi. MÜSİAD Eskişehir Şubesi'nin amacı ve faaliyetleri hakkında kısaca bilgi veren Başkan Duman ise ziyareti kabulden dolayı Vali Çakacak’a teşekkür etti.

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