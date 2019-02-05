Vali Çakacak, İl Müftüsü Gerek'i ziyaret etti

ESKİŞEHİR Valisi Özdemir Çakacak, İl Müftüsü Bekir Gerek'i ziyaret etti.

Vali Çakacak'ı müftülük binasına gelişi sırasında, İl Müftüsü Bekir Gerek ve İl Müftü Yardımcıları çiçekle karşıladı. İl Müftüsü Gerek'den kurumun teşkilat yapısı, merkez ve ilçelerdeki din hizmetleri hakkında bilgiler alan Vali Çakacak, din hizmetlerinin yürütülmesinde görev alan tüm görevlilere başarılar diledi. Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti bildiren Müftü Gerek ise din hizmetlerini daha ileri bir düzeye taşımak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade etti.

FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×