Vahşetin zanlısı, tedavisinin ardından Bursa'ya getirilecek

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA ()-BURSA'da, eşinden boşanan arkadaşı Şengül Vatansever'i (35) üzerine benzin döküp yaktıktan sonra yaralı halde sokağa atan ve kendiside yanan Ümit Varol'un (30) istanbul'daki tedavisi devam ediyor. Sağlık durumu iyiye giden Varol'un, hayati tehlikeyi atlattıktan sonra Bursa'ya gönderileceği ve burada ifadesi alındıktan sonra adliyeye çıkartılacağı öğrenildi.

Merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde geçtiğimiz pazar günü meydana gelen olayda eşinden boşanan Şengül Vatansever, Kütahyaa Domaniç'ten gelen erkek arkadaşı Ümit Varol tarafından otomobilde üzerine benzin dökülürek yakıldı. Varol, 2 çocuk annesi genç kadını ağır yaralı olarak otomobilden atıp kaçtı. Şengül Vatansever, yardımına koşan vatandaşlar tarafından ambulans ile Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu sırada kendisi de yanan Ümit Varol polis tarafından yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Durumları ağır olan Vatansever ile Varol önce Kocaeli'nin Derince ilçesindeki yanık merkezine buradanda İstanbul'a sevk edildi. Şengül Vatansever, perşembe günü doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Öatansever dün Bursa'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

İstanbul Bağcılar Devlet Hastanesi Yanık Merkezi'nde yatmakta olan Ümit Varol'un sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Henüz ifadesi alınamayan Varol'un, hayati tehlikeyi atlattıktan sonra önümüzdeki hafta içerisinde polis tarafından Bursa'ya getirileceği ve ifadesinin alınacağı öğrenildi.



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