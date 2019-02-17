Uzunkaya: 100'ün üzerinde komiser yardımcısı FETÖ'den tutuklandı

EMNİYET Genel Müdürü Celal Uzunkaya, FETÖ/PDY'ye yönelik geçen hafta Ankara merkezli başlatılan operasyonda 100'ün üzerinde komiser yardımcısının tutuklandığını söyledi.Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Batman'da temaslarda bulundu. Valiliği ziyaret eden Uzunkaya, Valilik Şeref Defteri'ni imzalayıp, makamda bir süre Vali Hulusi Şahin ile görüştü. Uzunkaya ardından, Vali Şahin ve İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar ile birlikte İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti. İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ile görüşen Uzunkaya, bölgedeki asayiş, huzur ve güvenlik konularında değerlendirme yaptıklarını belirtti. Uzunkaya, 31 Mart yerel seçimleri öncesi mevcut güvenlik önlemlerinin gözden geçirdiklerini ifade ederek, terörle mücadelenin de devam ettiğini söyledi.'800'E YAKIN GÖZALTI İŞLEMİ YAPILDI'2010 yılında yapılan komiser yardımcılığına geçiş sınavında usulsüzlük yapan FETÖ/PDY mensuplarına yönelik geçen hafta Ankara merkezli başlatılan operasyona değinen Uzunkaya, "Bir taraftan 15 Temmuz'dan itibaren yoğun bir şekilde mücadele edilen FETÖ ile ilgili dışarıdaki, kaçak, aranır durumda olanlar dahil örgütün değişik metotlarıyla devlet içerisine sızdırdığı, emniyete, adliyeye, askeri birimlere, diğer kurum ve kuruluşlara değişik hilelerle, yöntemlerle yerleştirdiği mensuplarının deşifre edilmesi, yakalanması, adli makamlara tevdi edilmesi görevimiz devam ediyor. Bununla ilgili örgüt mensubu, firarda olan ve emniyet hizmetlerinde halen görevli olan 100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı. Şu ana kadar 600'ünün işlemleri tamamlandı. 800'e yakın gözaltı işlemi yapıldı" dedi.PKK ile diğer terör örgütlerine yönelik operasyonların da sürdürüldüğünü kaydeden Uzunkaya, "Bir taraftan terör örgütü PKK ile iltisaklı, irtibatlı, illerde faaliyet yürüten, birtakım eylem hazırlıkları içerisinde oldukları tespit edilen, her ilimizin buna dönük tespit yaptığı örgüt mensuplarıyla ilgili çalışmalar, planlamalar ve gözaltılar yapıldı, yapılıyor, devam ediyor. Başka terör örgütleriyle ilgili operasyonlarımız da aynı şekilde yürütülüyor" şeklinde konuştu.Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, buradan kontrol noktasını ziyaret edip, görevli polislerle sohbet etti.

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