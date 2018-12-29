TRABZON'un Çaykara ilçesindeki Karadeniz'in ünlü turizm merkezi Uzungöl'e teleferik yapılacak. Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, binlerce turistin yaz ve kış döneminde akın ettiği Uzungöl'de hizmet verecek teleferik için hazırlanan ve içerisinde kış turizmini geliştirmek için kayak tesisleri de yer alacak 2 etaplı projeyi, 2023 yılında hizmete açmayı hedeflediklerini belirtti.

Çaykara ilçesinde her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Uzungöl'de teleferik projesi hazırlandı. Uzungöl için 4 yıl önce hazırlanan ve bazı ilçe sakinlerinin itirazları nedeniyle yargıya taşınan 'Koruma Amaçlı İmar Planı'nın Samsun Bölge İstinaf Mahkemesi tarafından iptal edilmesi üzerine, teleferik yapımın da iptal edildiği iddiaları gündeme geldi. Ancak, projenin iptal edilmediği ve alan ihalesine çıkılarak projenin hayata geçirileceği açıklandı.

PROJE İHALE EDİLDİ

Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, teleferiğin yapımı için projenin 'yap-işlet-devret' modeliyle bir şirket tarafından ihale edildiğini duyurdu. İçerisinde kış turizmine katkı sağlamak amacıyla kayak tesislerinin de yer alacağı 2 etaplı proje kapsamında bölgeye entegre edilecek teleferiğin 2 bin 600 metre uzunluğunda olacağını belirten Tok, teleferiğin, Uzungöl ile Karaster Yaylası arasında inşa edileceğini, ziyaretçilerin doğal güzelliklerin yer aldığı göl ve çevresini teleferikten kuş bakışı seyredeceklerini de söyledi. Projeyle bir hayali gerçekleştireceklerini kaydeden Başkan Tok, 2 etaplı projeyi 2023 yılında hizmete açmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Öte yandan, bölgeye gelen turistler ise teleferik için çok geç kalındığını ifade ederek Uzungöl'ü yukarıdan görmenin bambaşka bir duygu olacağını, bu nedenle projenin hizmete açılmasını merakla beklediklerini söyledi.

UZUNGÖL

Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzellikleriyle Doğu Karadeniz Bölgesi'nin gözde turizm merkezi olan Uzungöl, yüksek dağ peyzajı ve yayla ekosistemiyle orman ekosisteminin birlikte yer aldığı 'tabiat harikası' özelliğiyle öne çıkıyor. Tabii ve kültürel değerlerin var olması nedeniyle 1989 yılında 'tabiat parkı' ilan edilen Uzungöl, yerli ve başta Körfez ülkelerinden olmak üzere yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 500 bin metrekare alana sahip olan göl, alabalık ile sazan balığına ev sahipliği yapıyor. Uzungöl'ün 10 kilometre güneyinde 3 bin metre yükseklikte Holdizon Dağları'nda, Balıklıgöl çevresinde yürüyüş yapılabiliyor, vahşi doğa şartlarında yaban hayatı izlenebiliyor.



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