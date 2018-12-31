Uzungöl, buz tuttu

Aleyna KESKİN/ÇAYKARA (Trabzon), () - TRABZON'un Çaykara ilçesinde bulunan, Karadeniz'in ünlü turizm merkezindeki Uzungöl'ün yüzeyi, soğuk havanın etkisiyle yer yer buzla kaplandı.

Karadeniz Bölgesi'ne soğuk havayla gelen kar, Trabzon'un yüksek kesimlerinde etkili olmaya başladı. Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzelliğiyle Doğu Karadeniz Bölgesi'nin doğa harikası olan turizm merkezi Uzungöl, yazın olduğu gibi kışın da çok sayıda kişi tarafından ziyaret ediliyor. Her yıl yerli- yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Uzungöl'ün yüksek kesimleri, yağan karla ayrı güzelliğe bürünürken, göl yüzeyi de soğuk havanın etkisiyle yer yer buz tuttu. Bölgedeki otel ve kafeterya işletmecileri ile çalışanların yanı sıra yeni yıla Uzungöl'de girmeyi planlayan ziyaretçiler de buz tutan göl çevresinde gezintiye çıkıp, fotoğraf çektirdi.

UZUNGÖL

Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzellikleriyle Doğu Karadeniz Bölgesi'nin gözde turizm merkezi olan Uzungöl, yüksek dağ peyzajı ve yayla ekosistemiyle orman ekosisteminin birlikte yer aldığı 'tabiat harikası' özelliğiyle öne çıkıyor. Tabii ve kültürel değerlerin var olması nedeniyle 1989 yılında 'tabiat parkı' ilan edilen Uzungöl, yerli ve başta Körfez ülkelerinden olmak üzere yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 500 bin metrekare alana sahip olan göl, alabalık ile sazan balığına ev sahipliği yapıyor. Uzungöl'ün 10 kilometre güneyinde 3 bin metre yükseklikte Holdizon Dağları'nda, Balıklıgöl çevresinde yürüyüş yapılabiliyor, vahşi doğa şartlarında yaban hayatı izlenebiliyor.

FOTOĞRAFLI