Uzmanlar fırtına nedeniyle yapılarda denetim istedi

İZMİR, ()- ŞİDDETLİ fırtınanın yanı sıra hortumun da görüldüğü Türkiye'de uzmanlar, binalara sonradan eklenen çatılar, klima üniteleri, güneş enerji sistemleri ve su depolarının, şiddetli rüzgar ve fırtınalarda tehlike yarattığına dikkat çekerek bu yapıların denetlenmesini istedi.

Küresel ısınmayla birlikte deniz sularının ısındığını, bu ısınmanın havanın ve iklimin değişmesine neden olduğunu vurgulayan uzmanlar, denizlerle birlikte hızla ısınan havanın da hortumlara ve şiddetli rüzgarlara sebebiyet verdiğini anlattı. Şiddetli rüzgarın yapılara ve onlara bağlı tüm dış ünitelere ciddi kuvvet uyguladığına dikkat çeken İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Celal Kozanoğlu, binalara sonradan eklenen çatılar, klima üniteleri, güneş enerji sistemleri ve su depolarının şiddetli rüzgar ve fırtınalarda tehlike yarattığına dikkat çekerek, "Klima ünitelerinden tabelalara, çatılardaki güneş enerji panellerine dek pek çok yapı denetime tabi değil. Bunların yetkili kişilerce kurulması gerekir. Bugün ülkemizde bu denetimi ancak belediyeler yapabilir. Özel şirketler montajlarını, yeterliliklerini ispatlamış ekiplerce sağlamalı" dedi.

Rüzgarın da etkisiyle yerinden sökülebilen, can ve mal kayıplarına yol açabilecek olan bu yapıların işinin uzmanı kişiler tarafından yapılması konusunda mülk sahiplerinin elinin kolunun bağlı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kozanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Taksiye bindiğinizde şoföre ehliyet sormuyorsunuz. Aynısı bir klima ya da güneş enerji sistemi aldığınızda da geçerli. Gelen ekipler kurulumu yapıp gidiyor. Çatılar, su depoları ya da tabelalar için de aynısı geçerli. Yapı denetimi uygulaması gibi, bu alan için de bir sistem kurulması ve denetimin sağlanması gerekir. Uydular da dahil, tüm harici üniteler mimari proje aşamasında bina içinde merkezileştirilmeli" diye konuştu.

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