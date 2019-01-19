Uzlaştırmacılara, ‘uygulamalı uzlaştırma’ eğitimi

İstanbul - CEZA soruşturmaları ve davalarında tarafların yargılamaya gitmeden ‘sulh olmalarını sağlayan’ uzlaştırmacıların oluşturduğu Onarıcı Adalet Platformu, eğitim seminerlerine başladı. Her hafta yapılacak olan seminerde, örnek uzlaştırma uygulamaları gösterilerek, uzlaştırmacı ile taraflar arasındaki çözüm yolları masaya yatırılıyor. Seminere katılan uzlaştırmacılar, Şubat ayının ortasında ise Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilecek ‘Uzlaştırmacılar Çalıştayı’na imza atacak.

Uzlaştırmacıların karşılaşacakları sorunları çözmek amacıyla kurulan Onarıcı Adalet Platformu üyeleri bundan böyle her hafta Perşembe günleri Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi’nde ‘Temel ve Uygulamalı Uzlaştırma Örnekleri’nin anlatıldığı eğitim seminerinde buluşacak. İlki geçtiğimiz hafta düzenlenen eğitim seminerlerindeki eğitmen ise 7 yıldır uzlaştırmacı olarak görev yapan Adnan Kervan. Seminerde, ‘mağdurların zararlarının kabul edilebilir ölçülerde telafisinin sağlanması’ yöntemleri ele alınıyor. Örnek uzlaştırma yöntemlerinin uygulamalı olduğu seminer, katılımcılara ücretsiz olarak veriliyor. Toplumsal barışa katkı vermek amacında olduklarını söyleyen Adnan Kervan, suçun tekrarının önlenmesi ile mağdurların zararlarının telafisinin sağlanması yönünde çaba gösterdiklerini söyledi.

TÜRKİYE’NİN İLK ‘UZLAŞTIRMACILAR ÇALIŞTAYI’NI YAPACAKLAR

Bu nedenle uzlaştırmacıların kendilerini yetiştirmelerini ve uzlaştırmayı içselleştirmelerini önemsediklerini belirten Kervan, Türkiye'de ilk kez ‘Uzlaştırmacılar Çalıştayı’ düzenleyeceklerini de belirtti. 110 gönüllü uzlaştırmacının 11 grup halinde ‘1. Uzlaştırmacılar Çalıştayı’ için çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Adnan Kervan, “Arkadaşlarımız, uzlaştırmacı etiği, kamu binalarının kullanılması, adliyeler arası farklılıkların giderilmesi, ücret, tazminat, sigorta gibi mağdur, şüpheli ve sigorta şirketleri arasındaki sorunlar ile uzlaştırma algoritması ve örnek program, dünyadaki uygulamalar ile uzlaştırmacıların sorunları başlıkları altında çalışmalarını yürütüyor.

Her grup, hafta 2 ya da 3 kez bir araya gelerek,bilgi aktarımında bulunuyor. Türkiye’nin ilk Uzlaştımacı Çalıştayı, en geç Şubat ayının ortasında yapılacak. Çalıştay’dan çıkacak başlıklar, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Adalet Bakanlığı ve Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı’na rapor halinde sunulacak” dedi.