Uyuşturucu çalıp parasını FETÖ'cülere aktardığı öne sürülen eski polis itirafçı oldu

Çağatay KENARLI, İstanbul,()

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aranan eski polis Kudret T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. İtirafçı olan eski polisin Cumhurbaşkanlığı CAT timinde görev yaparken FETÖ'nün verdiği komiserlik sınav sorularıyla komiser olduğunu fakat, örgüt üyelerin 'Yerinde kal' talimatına uyarak rütbesini kabul etmediği ortaya çıktı. Kudret T.'nin örgüt üyelerinin kendisine verdiği komiserlik sınav sorularını paylaştığı 20 kişinin adlarını polis ekiplerine verdiği öğrenildi. Eski polisin emniyetteki sorgulaması devam ediyor.



SEÇKİN YERLERDE GÖREV YAPTIRILMIŞ

Polis ekipleri gözaltına aldığı 18 yıllık polislik yapan Kudret T. ile ilgili yaptığı çalışmalarda, 2007-2014 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Karşı Atak Timi (CAT) timinde görev yaptığını belirledi. Kudret T.'nin 17-25 Aralık operasyonu sonrasında görevinden alınarak, Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde gönderildiğini ve ele geçirilen uyuşturucu maddelerin adli emanete gönderilmesiyle ilgili görevlendirildiğini tespit edildi.



ŞÜPHELİLER POLİSİ ELE VERDİ

Ankara Narkotik ekipleri 2016 yılında uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği bir operasyonda H.G., Ö.Ü. ve İ.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler ifadelerinde ele geçirilen uyuşturucunun bir kısmını polis Kudret T.'den aldığını itiraf etti. Uyuşturucu maddeyi sattıktan sonra elde ettikleri paraları paylaştıklarını öne süren şüphelilerin iddiası üzerine polis ekipleri Kudret T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılama kararı verilerek serbest bırakıldı.

25 YIL CEZA KESİLİNCE İZİNİ KAYBETTİRDİ

Yargılama süreci devam ederken, Kudret T.'nin yeniden tayini çıktı. Fakat, Kudret T. mazeretsiz olarak 10 gün boyunca iş başı yapmadığı için meslekten ihraç edildi. Adli emanete götürdüğü uyuşturucuları satmak için çaldığı gerekçesiyle 25 yıl cezaya çarptırılan Kudret T. izini kaybettirdi.



CÜZDANDAKİ GİZLİ BÖLMEDEN 1 DOLAR ÇIKTI

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı fiziki takipler sırasında eski polis Kudret T.'nin Üsküdar'da olduğunu belirledi. Bunun üzerine bazı adreslere operasyon düzenleyen ekipler, Kudret T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan üst aramasında cüzdanına yaptığı gizli bir bölmede F serisi 1 dolar ele geçirildi.



UYUŞTURUCU SATIŞINDAN ELDE EDİLEN PARALAR FETÖ'YE

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde itirafçı olmak istemesi üzerine tekrar ifadesine başvurulan Kudret T.'nin çeşitli operasyonlarda yakalanan uyuşturucu maddeleri adliyeye teslim edeceği sırada içinden bir kısmını alarak yerine başka maddeler eklediğini, bu uyuşturucu maddeleri bir şebeke vererek satışını yaptırdığını kabul etti. Satıştan kendisine düşen payı ise kendisinden sorumlu kişiler aracılığıyla terör örgütü FETÖ'ye yolladığını kabul etti.



CAT TİMLERİ'NDE KALMASI İÇİN 'YERİNDE KAL' TALİMATI

Eski polis Kudret T. emniyetteki ifadesinde iddiaya göre, Cumhurbaşkanlığı CAT timinde görev yaptığı sırada kendisine FETÖ tarafından verilen komiserlik sınav sorularıyla sınava hazırlandığını ve komiserliği kazandığını belirtti. Kudret T., sınavı kazanmasına rağmen örgütün CAT timlerinde kalması için 'Yerinde kal' talimatı verdiği için komiser rütbesini almadığını söyledi.

T.'nin sınav sorularını paylaştığı 20 şüphelinin isimlerini verdiği öğrenildi.



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