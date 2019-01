Uygulama noktasında 'ceza' yerine 'kitap'

Cemil SEVAL/MANİSA, ()- MANİSA Valisi Ahmet Deniz, yılbaşı gecesi trafik uygulama noktalarını ve polis merkezini ziyaret etti. Vali Deniz, uygulama noktalarında '2019’da Manisa her yerde okuyor' projesinin startını vererek, sürücülere kitap dağıttı.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, 2018’in son ve 2019 yılının ilk saatlerinde Manisa’nın Şehzadeler ve Yunusemre İlçelerindeki uygulama noktalarını ziyaret etti. Vali Deniz, ilk olarak Şehzadeler İlçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Şehit Öztürk Polis Karakolu’na ziyarette bulundu. Karakolda görevli polis memurlarıyla bir süre sohbet edip, yeni yıllarını kutlayan Vali Deniz, ardından Akhisar-İstanbul karayolu üzerindeki 'Gediz Uygulama Noktası'na gitti. Vali Deniz, polis memurlarıyla tek tek selamlaştı, daha sonra ehliyet ve alkol uygulaması için durdurulan araç sürücüleri ve içerisindekilere kitap hediye etti.

Yunusemre ilçesine geçen Vali Deniz, Menemen-Manisa karayolundaki 'Muradiye Uygulama Noktası'nda, jandarma ekipleriyle bir araya geldi. Durdurulan araç sürücülerinin yeni yılını kutlayan Vali Deniz buradaki vatandaşlara da kitaplar hediye etti. Vali Deniz ayrıca, uygulama noktalarında bulunan tüm emniyet güçleri ve basın mensuplarına da kitap dağıttı. Vali Deniz’e ziyareti sırasında Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can ve Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç eşlik etti.

'YENİ YILA KİTAPLA GİRELİM'

Tüm Manisalı vatandaşları kitap okumaya davet eden Vali Ahmet Deniz, “Tüm vatandaşlarımızın yeni yılını en içten dileklerimizle kutluyoruz. 2019 yılının tüm dünyaya barış getirmesini temenni ediyoruz. Bugün de karakol ve trafik uygulama noktalarımızı ziyaret ettik. Emniyet güçlerimiz vatandaşlarımızın huzur ve refahı için gece gündüz demeden çalışıyorlar. Tüm vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymalarını istiyoruz. Kazaların az olduğu, ölümün hiç olmadığı bir yıl diliyoruz. Trafikte durdurulan vatandaşlarımıza kitap veriyoruz. 2019 yılı boyunca kitap okuyalım. Manisa’nın her yerde kitap okumasını istiyoruz. Sloganımız '2019’da Manisa her yerde okuyor' olsun. Biz de yeni yıla kitapla girelim istiyoruz. Ve tüm Manisalı hemşehrilerimizi kitap okumaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

VATANDAŞLAR PROJEYİ SEVDİ

Muradiye uygulama noktasında durdurulan araç sürücüsü Ahmet Tüysüz ise, “Şu an çevirmeye girdik. Ehliyet ruhsat sorgusu yerine hediye alıp gidiyoruz. Kitap aldık. Çok sevindim. Devamlı böyle uygulama olmasını isterim. Ben 52 yaşında bir vatandaşım, daha önce böyle bir uygulama görmedim" dedi.

Bir diğer araç sürücüsü Ertuğrul Göreli ise "2019 yılına girerken böyle bir şeyle karşılaşıyor olmak insanı mutlu ediyor. Böyle adımlar bizi mutlu ediyor. Ben de Sayın Valimizden kitap hediye aldım. Bu kitap artık benim için çok değerli. Bundan sonraki hayatımızda adımları atarken de bu uygulamadaki gibi hep kitap okuyarak, yeni nesillere örnek olarak yol kat edelim. İçerek dağıtarak değil, yeni yıla güzel dileklerle girelim" şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLI