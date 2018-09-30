Usta oyuncu Kemal İnci, İzmir'de öldü

USTA oyuncu Kemal İnci (85), İzmir'deki evinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.
Daha önce kanser tedavisi de gören Kemal İnci, İzmir'deki evinde ölü bulundu. Usta oyuncunun, kalp krizinden yaşamını yitirdiği belirlendi. Üzücü haberi, Ayça İnci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Ayça İnci'nin paylaşımı şöyle:
"Değerli amcamız, dedem Bilal İnci’nin abisi oyuncu- yönetmen, bestekar-güftekar, Kemal İnci (15.05.1933) Izmir Karşıyaka'da, babamız Murat İnci'nin gözetiminde ve bakımında kanser hastalığını atlatmışken, bu sabaha karşı geçirdiği kalp krizi sonucunda vefat etmiştir. Mekanı cennet olsun. Cenazesi yarın ikindi namazını takiben İzmir Karşıyaka Şemikler Camii'nden kalkacaktır."
KEMAL İNCİ
Kemal İnci, 15 Mayıs 1933 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Kemal İnci, ortaokuldan mezun olduktan sonra çadır ve gezici tiyatrolarda başlayan sanat ve iş yaşamına, sinemada set işçiliğiyle devam etti. Alışılagelenin tersine, yönetmenlikten oyunculuğa geçti. Dış kaynaklı yapımlarda da rol alan sanatçı, yönetmenlik ve oyunculukla sınırlı kalmayıp, senaristlik ve yapımcılık işleri de yaptı.
Yer aldığı projeler:
Üsküdar İskelesi - 1960
Toros Canavarı - 1961
Fakir ve Mağrur - 1966
Züğürt Ağa - 1985
Kuyucaklı Yusuf - 1985
Değirmen - 1986
Milyarder - 1986
Gramofon Avrat - 1987
Anayurt Oteli - 1987
Biri ve Diğerleri - 1987
İpekçe - 1987
Kanun Savaşçıları - 1988
Bu Talihimin Canına Okuyacağım - 1988
Ah Bir Çocuk Olsaydım - 1988
Bir Tren Yolculuğu - 1988
Dört Köşe Dünya - 1988
Heykel - 1988
Ayaz Geceler - 1989
Buzdan Mutluluk - 1989
Sevgiler Düşlerde Kaldı - 1989
Bizimkiler - 1989
Yeşil Bir Dünya - 1990
Gizli Yüz - 1990
Şans Blokları - 1993
İz - 1994
La Passion Turca - 1994
Aşk Ölümden Soğuktur - 1994
Garip Bir Kolleksiyoncu - 1994
Şöhretin Bedeli - 1994
Bize Nasıl Kıydınız - 1994
Eşkıya - 1996
Feride - 1996
Çökertme - 1997
İkinci Bahar - 1999
Baba Evi - 1999
Beni Unutma - 2000
Beyoğlu Rüyası - 2000
Baykuşların Saltanatı - 2000
O da Beni Seviyor - 2001
Sultan - 2001
Günahım Neydi Allahım - 2003
Gece Yürüyüşü - 2004
Büyük Buluşma 59.Bölüm - 2005
Ne Gezer Aşk Dağlarda - 2005
Acı Hayat - 2005
Hokkabaz - 2006
İlk Aşk - 2006
Azap Yolu - 2006
Kabadayı - 2007
Aşk Yeniden - 2007
Hicran Sokağı - 2007
Kırmızı Işık - 2008
Aşk Geliyorum Demez - 2008
Umut - 2008
Kolpaçino - 2009
Kolpaçino: Bomba - 2011
Düğün Dernek - 2014
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