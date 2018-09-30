Usta oyuncu Kemal İnci, İzmir'de öldü

USTA oyuncu Kemal İnci (85), İzmir'deki evinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Daha önce kanser tedavisi de gören Kemal İnci, İzmir'deki evinde ölü bulundu. Usta oyuncunun, kalp krizinden yaşamını yitirdiği belirlendi. Üzücü haberi, Ayça İnci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Ayça İnci'nin paylaşımı şöyle:

"Değerli amcamız, dedem Bilal İnci’nin abisi oyuncu- yönetmen, bestekar-güftekar, Kemal İnci (15.05.1933) Izmir Karşıyaka'da, babamız Murat İnci'nin gözetiminde ve bakımında kanser hastalığını atlatmışken, bu sabaha karşı geçirdiği kalp krizi sonucunda vefat etmiştir. Mekanı cennet olsun. Cenazesi yarın ikindi namazını takiben İzmir Karşıyaka Şemikler Camii'nden kalkacaktır."

KEMAL İNCİ

Kemal İnci, 15 Mayıs 1933 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Kemal İnci, ortaokuldan mezun olduktan sonra çadır ve gezici tiyatrolarda başlayan sanat ve iş yaşamına, sinemada set işçiliğiyle devam etti. Alışılagelenin tersine, yönetmenlikten oyunculuğa geçti. Dış kaynaklı yapımlarda da rol alan sanatçı, yönetmenlik ve oyunculukla sınırlı kalmayıp, senaristlik ve yapımcılık işleri de yaptı.

Yer aldığı projeler:

Üsküdar İskelesi - 1960

Toros Canavarı - 1961

Fakir ve Mağrur - 1966

Züğürt Ağa - 1985

Kuyucaklı Yusuf - 1985

Değirmen - 1986

Milyarder - 1986

Gramofon Avrat - 1987

Anayurt Oteli - 1987

Biri ve Diğerleri - 1987

İpekçe - 1987

Kanun Savaşçıları - 1988

Bu Talihimin Canına Okuyacağım - 1988

Ah Bir Çocuk Olsaydım - 1988

Bir Tren Yolculuğu - 1988

Dört Köşe Dünya - 1988

Heykel - 1988

Ayaz Geceler - 1989

Buzdan Mutluluk - 1989

Sevgiler Düşlerde Kaldı - 1989

Bizimkiler - 1989

Yeşil Bir Dünya - 1990

Gizli Yüz - 1990

Şans Blokları - 1993

İz - 1994

La Passion Turca - 1994

Aşk Ölümden Soğuktur - 1994

Garip Bir Kolleksiyoncu - 1994

Şöhretin Bedeli - 1994

Bize Nasıl Kıydınız - 1994

Eşkıya - 1996

Feride - 1996

Çökertme - 1997

İkinci Bahar - 1999

Baba Evi - 1999

Beni Unutma - 2000

Beyoğlu Rüyası - 2000

Baykuşların Saltanatı - 2000

O da Beni Seviyor - 2001

Sultan - 2001

Günahım Neydi Allahım - 2003

Gece Yürüyüşü - 2004

Büyük Buluşma 59.Bölüm - 2005

Ne Gezer Aşk Dağlarda - 2005

Acı Hayat - 2005

Hokkabaz - 2006

İlk Aşk - 2006

Azap Yolu - 2006

Kabadayı - 2007

Aşk Yeniden - 2007

Hicran Sokağı - 2007

Kırmızı Işık - 2008

Aşk Geliyorum Demez - 2008

Umut - 2008

Kolpaçino - 2009

Kolpaçino: Bomba - 2011

Düğün Dernek - 2014



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