Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL ()-ÜSKÜDAR'da bulunan Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önüne bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Polis olay yerini şerit çekerek, kapatırken bölgeye bomba imha uzmanları sevk edildi.
(FOTOĞRAF)
Üsküdar'da hastanede önünde şüpheli paket alarmı(1)
Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL ()-ÜSKÜDAR'da bulunan Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önüne bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Polis olay yerini şerit çekerek, kapatırken bölgeye bomba imha uzmanları...
Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL ()-ÜSKÜDAR'da bulunan Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önüne bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Polis olay yerini şerit çekerek, kapatırken bölgeye bomba imha uzmanları sevk edildi.
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