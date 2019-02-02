İstanbul - ÜRDÜN Kralı II. Abdullah İbn El Hüseyin saat 16.00 sıralarında İstanbul'a geldi.
II. Abdullah İbn El Hüseyin'i Atatürk Havalimanı'nda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu karşıladı. Ürdün Kralı II. Abdullah İbn El Hüseyin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.
Ürdün Kralı İstanbul'da
İstanbul - ÜRDÜN Kralı II. Abdullah İbn El Hüseyin saat 16.00 sıralarında İstanbul'a geldi. II. Abdullah İbn El Hüseyin'i Atatürk Havalimanı'nda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu karşıladı. Ürdün Kralı II. Abdullah İbn El Hüseyin,...
İstanbul - ÜRDÜN Kralı II. Abdullah İbn El Hüseyin saat 16.00 sıralarında İstanbul'a geldi.
YORUM EKLE