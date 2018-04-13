Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, () –TÜRKİYE Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Taner Uran, “Birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece çözemeyeceğimiz hiçbir sorun bulunmamaktadır” dedi.

Başkan Taner Uran, derneğin Kırıkkale şube başkanlığını ziyaret ederek burada şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti. Uran, Kırıkkale Şehitliği ziyareti sonrası Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve İl Jandarma Alay Komutanı Albay İbrahim Ayhan Vural’ı makamlarında ziyaret etti. Taner Uran, “Birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece çözemeyeceğimiz hiçbir sorun bulunmamaktadır. Bu duygu ve düşüncelerimizle bütün Şehitlerimizi rahmet ve minnetle, hayatta bulunan Şehit ailelerimize ve gazilerimize uzun ömür ve sağlık diliyorum” dedi.

FOTOĞRAFLI