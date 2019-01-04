Ünlülerin sosyal medya hesaplarının çalınması: 5 ayda tutuklu sanık kalmadı

Özden ATİK / İstanbul, - ÜNLÜ sanatçılar Sezen Aksu, Tamer Karadağlı, Erdal Özyağcılar, Gamze Özçelik, Berk Oktay, Neslişah Düzyatan, Taruk Mengüç, Balçiçek İlter, Bahadır Tatlıöz, Bülent Şakrak, Pınar Altuğ Atacan gibi isimlerin de bulunduğu 57 kişinin başta Instagram ve twitter olmak üzere sosyal medya hesaplarını ele geçirerek para koparmak amacıyla şantaj yaptığı iddia edilen 18 sanığın yargılandığı davada, örgüt yöneticiliğiyle suçlanan tutuklu sanık Gökyar Şen'in tahliyesine karar verildi. Böylece 12 tutuklu sanık ile başlayan davada, 5 aylık süreçte hiç tutuklu sanık kalmamış oldu.

İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 5'inci celsesi görülen duruşmaya, tutuklu sanık Gökyar Şen getirilirken; tutuksuz 6 sanık da duruşmada hazır bulundu. Ayrıca bazı şikayetçilerin avukatları da duruşmaya katıldı.

TANIK DİNLENDİ

Duruşmada, tanık olarak dinlenen Mehmet Dişçioğlu, sanıklardan Sadık Duman ile tanıştıklarını belirterek, "Bilgi Teknolojileri Kurumu'nda yaklaşık 4 yıl öncesinde siber istihbarat eğitimi verdiğim dönemde sanık Sadık Duman ile tanıştım. Eğitim sonrasında da bilgi alışverişimiz devam etti. Sadık bana, Pınar Altuğ'un hesabının Duck Layne adında bir çetenin elinde olduğunu söylemişti. Hesabı kurtarıp Pınar Altuğ'a iade edelim dedi. Daha sonra da hesabı kurtardığını söyledi. Pınar Hanım ile iletişime geçmeye çalıştım. Ama mesajlarıma geri dönmedi. Sadık da ulaşamadı. Sadık, bu çetenin liderinin Gökyar olduğunu söyledi. Bu çeteye sızabilmek için benden yardım istedi. Sadık, Gökyar'ın numarasına ulaşıp ön görüşme yaptı. Bu grupta, Sadık ve benim nicklerimizi görünce kabul edildiğimizi anladık. Daha sonra zaten emniyet operasyon yaptı" dedi. Dişçioğlu, Neslişah Düzyatan'ın sosyal medya danışmanının kendisine ulaşarak hesabın kurtarılmasını talep ettiğini belirterek bu hesabı kurtarıp danışmana teslim ettiğini de anlattı.

"BEYANLARI İFTİRADIR"

Tanık beyanları üzerine söz verilen sanık Gökyar Şen, "Tanığı tanımıyorum. Kendisiyle hiçbir irtibatım olmadı. Beyanları iftiradır. Dışarıdan anlaşmışlar belli ki. Somut kanıtları sunmalarını talep ederim. Pınar Altuğ'un hesabı çalındığında, 2014 veya 2015 yılında ortada Ducky Layne diye bir grup yoktu. Bu grubun ne zaman kurulduğunu karakolda polisler söyledi" dedi. Sanık Şen'in avukatı da müvekkilinin tutukluluk süresinin dikkate alınarak tahliyesini talep etti. Bazı sanıklar haklarındaki adli kontrolün kaldırılmasını, bazıları da beraatini talep etti.

ŞİKAYETÇİLER SANIKLARIN CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ

Daha sonra şikayetçiler Tamer Karadağlı, Tarık Mengüç ve Erdal Özyağcılar'ın avukatları, sanıklardan şikayetçi olduklarını ve cezalandırılmasını talep ettiklerini belirttiler.

SANIK GÖKYAR ŞEN'E TAHLİYE

Mahkeme, soruşturmaları ayrı yürütülen yaşı küçük şüpheliler hakkında dava açılması halinde dosyanın bu davayla birleştirilmesi için yazı yazılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca yargılamanın bulunduğu aşama, yaşı küçük şüpheliler hakkında birleştirme durumu olması ve tutuklulukta kalan süreyi dikkate alarak sanık Gökyar Şen'in tahliyesine karar verdi. Şen hakkında yurtdışına çıkış yasağı koyan mahkeme, haftada bir kez en yakın karakola giderek imza atması yönünde adli kontrol şartı da koydu. Diğer sanıklar hakkındaki adli kontrol hükümlerinin de devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İddianamede takipçi sayısı yüksek olan ve kamuoyunda bilinen kişilerin hesaplarının yine takipçi sayısı yüksek olan ticari hesapların hedef seçildiği belirtilirken, kurumsal hat algısı yaratan mağdurlara Instagram hesaplarına yönelik saldırı başlatıldığı mağdurları telaşa sürükleyerek, oltalama yönteminde kullanılarak hesaba ait kullanıcı adı, şifre, mail adresi, cep telefonu numaralarının değiştirildiği kaydedildi. Kendilerine "Ducky Layne" ismi veren grubun, hedefteki hesaplara erişiminin engelleyerek, hesaptaki fotoğrafların silinerek, müstehcen fotoğrafların paylaşıldığı kaydedilen iddianamede, 18 sanığın "Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, bilişim sisteminin işleyişini engelleme veya bozma, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, şantaj, hakaret ve taciz" suçlarından 3 yıldan 1321 yıla kadar hapis cezası isteniyor. 12 tutuklu sanıkla başlayan davanın ilk duruşması, 15 Ağustos 2018'de görülmüştü.

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