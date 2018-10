Ünlülerin kostümcüsü Adanalı modacı, kendi markasını oluşturacak

Damla GÖL/ADANA, ()- TÜRKİYE'de Zeki Müren, Ahmet Özhan ve Ümit Besen'e kostümler diktiğini, Paris'te onlarca defileye imza attığını belirten Adanalı modacı Nihat Yılmaz, Türkiye'de kendi markasını oluşturmaya hazırlandığını söyledi.

Adana’nın Karataş ilçesinde çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Nihat Yılmaz, 12 yaşında başladığı terzilik mesleğinde bir süre İstanbul'da, ardından Paris'te çalıştığını anlattı. Zeki Müren, Ahmet Özhan ve Ümit Besen'e kostümler diken, ancak hayalinin hep Paris olduğunu kaydeden Yılmaz, 1989 yılında gittiği bu kentte kendi iş yerini açtığını ve dünyaca ünlü markalarla çalıştığını söyledi.

Fransa'da Christian Dior, Louis Chanel gibi büyük markalar adına modeller diktiğini dile getiren Nihat Yılmaz, “Benim yaptıklarım bir tesadüf değildir, sanat işidir, sevgi işidir. Sanatını seven her kim olursa olsun, ben başarılı olacağına eminim. Şanzelize’de bir işyerim var. Yıllarca orada yürüttük bu işi, ilerledikçe adımız da gitgide büyüdü. 2013 Miss de Frans güzellik yarışmasında modeller benim tasarladığım kıyafetleri giydi. Oyuncu Alain Delon o dönemde jüri başkanlığını yapmıştı, çok güzel zamanlardı, hayallerim gerçek olmuştu” diyerek kariyer hayatındaki dönüm noktasının bu yarışma ile başladığını belirtti.

BURSA İPEĞİNE HAZIRLANIYOR

Nihat Yılmaz, pek çok defile için onlarca model diktiğini ve Türkiye'de önemli çalışmalara imza atmaya hazırlandığını belirterek, şunları söyledi:

"Yaptığım işler, büyükelçimiz dolayısıyla geçen yıl dikkat çekmişti. Bursa Valisi Mümin Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe Paris'e geldi, büyükelçilikte yemek verdiler. Beni bir iplik fabrikasının tasarımları için davet ettiler. Beni uygun görmüşler. Avrupa'da böyle bir ünlü Türk var mı diye şaşırmışlar sanırım. Ben orada 6 ay kaldım. Ünlü bir iplik fabrikasında çok güzel desenlerle tasarımlarımızı gerçekleştirdik. Şu an kendi markamı çıkartacağım. Türkiye’de yakında çok şeyler olacak” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI