Ünlü köfteci Zeynel Organ hayatını kaybetti

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 58 yıldır faaliyet gösteren Zeynel İnegöl Köftecisi'nin sahibi Zeynel Organ (80), bir süredir alzheimer tedavisi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.Bursa'nın İnegöl ilçesinde 58 yıl önce kurduğu Zeynel İnegöl Köftecisi ile İnegöl köftesini dünyaya tanıtan siyasiler, bürokratlar ile sanatçıların seyahatleri sırasında uğrayıp köfte yedikleri yerin sahibi Zeynel Organ, bir süredir alzheimer tedavisi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti. 5 çocuk babası ünlü köftecinin ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.Zeynel Organ, yarın öğlen İnegöl Süleymaniye Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kavaklaraltı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

FOTOĞRAFLI