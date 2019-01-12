Üniversiteliler, görme engellilere kitap okuyor

MANİSA Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Maliye Bölümü öğrencileri, hazırladıkları projeyle görme engellilere kitap okumaya başladı. Okunanları ilgiyle dinleyen engelliler, üniversite öğrencilerinin duyarlılıklarının kendilerini çok mutlu ettiklerini söyledi.MCBÜ Maliye Bölümü 3'üncü sınıf öğrencileri, 3 ay önce farkındalık yaratmak amacıyla 'Karanlığa ışık ol' adlı bir proje başlattı. Öğrenciler proje kapsamında, Altı Nokta Körler Derneği Manisa Şubesi üyelerine, dernek binasında, haftanın salı ve cuma günleri saat 14.00'te, 2 saat boyunca kitap okumaya başladı. Öğrenciler, bugüne kadar 12'nci kitabın sonuna geldi.'BİZİ ÇOK MUTLU EDİYORLAR'Projeden duydukları memnuniyeti ifade eden Altınokta Körler Derneği Manisa Şube Başkanı Hüseyin Pehlivan, "Sevgili öğrencilerimizle artık rutin haline getirdiğimiz kitap okuma etkinliğimiz, onların deyimiyle 'Karanlığa ışık ol' projesini yürütüyoruz. Bize burada değişik kitapları seslendirerek, bizleri hayatın içerisinde tutmaya çalışıyorlar. Bizi çok mutlu ediyorlar. Bu kitaplar bize seslendirildiğinde, kendimizi normal insanlardan farklı olarak görmüyoruz. Bu projede emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" dedi.'KİTABIN İÇERİSİNDEKİ HİKAYEYİ YAŞIYORUZ'Derneğin Yönetim Kurulu Üyesi Selami Pazar da "Arkadaşlarımız kitabı okurken, bizler de adeta o kitabın içerisindeki hikayeyi yaşıyoruz. O hikaye bizi alıp götürüyor bir yerlere. Birebir okumak, her zaman çok güzel bir yöntemdir. Arkadaşlarımız bugün bizlere bu duyguyu yaşattılar" diye konuştu.ÖĞRENCİLER PROJEDEN MEMNUNMCBÜ Maliye Bölümü 3'ncü sınıf öğrencisi Sedanur Arar ise "Biz onlara yardımcı olabilmek yerine beraber bir şeyler yapabileceğimizi göstermek istiyoruz" dedi. Aynı sınıfta okuyan Halil İbrahim Balcı de, "Buradaki engelli vatandaşlarımızla, kardeşlerimizle, kitaplar okuyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 12 tane kitap okuduk. Kimileri 300, kimileri 400 kimileri ise 500 sayfadan oluşuyor. Gönül ister bu okunan kitap sayılarını en üst seviyelere çıkartmak. Biz burada olduğumuz süre içerisinde kitap okumaya devam edeceğiz. Yaptığımız bu faaliyette istediğimiz, gözlerin kör olması değil aslında kalplerin kör olmaması gerektiğidir" şeklinde konuştu.

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