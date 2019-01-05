Üniversitelerde şiddeti önlemek için komisyon kurulacak

YÜKSEK Öğretim Kurulu (YÖK) ile İçişleri Bakanlığı, üniversitelerde şiddeti önlemek için ortak komisyon kurma kararı aldı.

YÖK ve İçişleri Bakanlığı, Ankara'da Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde görevli Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in (27), öğrencisi Hasan İsmail Hikmet (23) tarafından odasında bıçaklanarak ve tabanca ile ateş edilerek öldürülmesinin ardından harekete geçti. Buna göre YÖK, son dönemlerde üniversitelerde akademisyenlerin maruz kaldığı ve çoğu ölümle sonuçlanan şiddet olaylarına karşı eylem planı hazırlayacak. YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel’in sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından odasında öldürüldüğü hatırlatılarak, "Son dönemlerde üniversitelerde akademisyenlere yönelik yaşanan hadiseler üzerine YÖK Başkanlığı harekete geçerek, bu üzücü olayların önlenmesine yönelik çalışma başlattı" denildi.

YÖK BAŞKANI BAKAN SOYLU İLE GÖRÜŞTÜ

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile üniversitelerdeki şiddet olaylarını görüştüğü, kendisinden bu olayların engellenmesi yönünde yapılacak çalışmalara katkı sağlamaları ve bu hususta Bakanlık olarak kendilerine destek olmalarını istediği vurgulandı.

ORTAK KOMİSYON

Bakan Soylu'nun, konuyla ilgili her türlü katkıyı sağlayacağını ifade ettiği kaydedilen açıklamada şöyle denildi:

"Yapılan görüşme neticesinde İçişleri Bakan Soylu ve YÖK Başkanı Saraç, İçişleri Bakanlığı'nın temsilcilerinin de içerisinde yer alacağı bir ortak çalışma grubunun acil olarak kurulması hususunda mutabık kaldılar. Bu ortak çalışma grubu, üniversite yerleşkeleri içerisinde yaşanan şiddet olaylarının artmasının nedenlerini araştırarak, bu olaylara zemin oluşturan hususların ortadan kaldırılması ile kampüslerde ve kapalı eğitim alanlarındaki emniyetin artırılması dahil, önleyici tedbirleri müzakere edip, alınan kararları hayata geçirecek. Kurulacak bu çalışma grubu, önümüzdeki günlerde faaliyete başlayacak. Alınacak tedbirlere ilişkin teklifler İçişleri Bakanı ile YÖK Başkanına sunulacak ve sonrasında ivedilikle uygulamaya konulacak."

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