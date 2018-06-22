Üniversiteden mezun olan 50 yaşındaki imam kep fırlattı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,() - KARABÜK Üniversitesi'nde bu yıl mezun olan 9 bin 45 öğrenci törenle diplomalarını alırken ilk 3 sırayı kız öğrenciler oluşturdu. Zonguldak'ta cami imamı 4 çocuk babası Halil İbrahim Üçüncü (50) öğrencilerle birlikte kep fırlatarak üniversiteyi bitirmenin mutluluğunu yaşadı. Törenin ardından öğrenciler, Manuş Baba konseriyle doyasıya eğlendi.

Karabük Üniversitesi'nde bulunan stadyumda düzenlenen mezuniyet töreninde 9 bin 45 öğrenci kep fırlattı. İlahiyat Fakültesi'nden mezun olan Zonguldak’ta Kemerbaca Camisi'nde imam olarak görev yapan 4 çocuk babası Halil İbrahim Üçüncü, "Benim büyük kızım anaokulunda öğretmen, eşim İlahiyat Fakültesi'nde okuyor, diğer çocuklarım da okuyor. Ben evde zayıf halka olmama adına okumaya karar verdim. Benim emekliliğim yaklaştı. Ben şunu öğrendim, okumaktan güzel bir şey yok" dedi. Yüksek lisans ve doktora yapmaya karar verdiğini belirten Üçüncü, "Okumanın yaşı yoktur, Okuyan kişinin ufku açılıyor. Okuyan insan suç işlemez, her şeyin en güzelini yapar, en güzeline karar verir. İnsanlarımızın okumalarını istiyorum." diye konuştu.

İLK 3 SIRAYI KIZ ÖĞRENCİLER PAYLAŞTI

Sağlık Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Yağmur Tuğçe Güzelkokar birinci, Sağlık Yüksekokulu öğrencileri Ayşe Nur Demirhan ile Döndü Aslan 2 ve 3’üncü olarak mezuniyet belgelerini aldı. Karabük Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Refik Polat, "İlk 3 bayanlardan çıktı. Bu da üniversitemiz adına önemli bir gurur kaynağı. Bayan öğrencilerimizi tebrik ediyorum" dedi.

SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ

Mezun olan öğrencilerden Ekrem Yılmaz, törende sahneye çıkarak kız arkadaşı Damla Coşgun'a diz çöküp evlenme teklif etti. Damla Coşgun, teklife 'Evet' derken Yılmaz'ın verdiği çiçeği alıp yüzüğü parmağına taktı. Stadı dolduranlar gençleri alkışladı.

MANUŞ BABA 30 BİN KİŞİYİ COŞTURDU

Törenin ardından sahneye çıkan Manuş Baba, seslendirdiği şarkılarla öğrencileri coşturdu. Yaklaşık 30 bin kişi doyasıya eğlendi.Yağan yağmurdan ise bir çok kişi konser alanını terk etti. Yaklaşık bir saat sahnede kalan Manuş Baba'ya, Rektör Prof. Dr. Refik Polat çiçek hediye etti.

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