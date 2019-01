Üniversite öğrencisi İzel, erkek işine el attı

BURSA Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Uluslararası Ticaret Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi İzel Bahar (23), eğitim hayatına devam ederken baba mesleği olan otomasyon işleriyle de uğraşmaya başladı. Kadın olarak yapılması zor görünen ağır sanayide kullanılan CNC makinelerinin kurulum ve montajlarını yapmanın yanı sıra elektrik arızalarını da tamir eden Bahar, atölyeyi devraldı. Bahar, "Elimin hamuruyla erkek işine karıştım. Kadınlarda her hayali gerçekleştirebilecek güç vardır" dedi.Küçük yaştan itibaren babasının yanında çırak gibi yetişen BUÜ Uluslararası Ticaret Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi İzel Bahar, yaşı ilerledikçe baba mesleğine merak saldı. Üniversitede okuduğu bölümle hiçbir alakası olmamasına karşın okul ve iş hayatını bir arada sürdürmeye karar veren Bahar, babasının yanında işe başladı. Kısa sürede kendini geliştiren Bahar, Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC) makinelerinin yazılım, kurulum ve montaj işlerinde ustalaştı. Kendilerine ait olan atölyede makinelerin elektrik panolarında meydana gelen arızaları gideren Bahar, makine üzerinde uygulanan diğer otomasyon işlemlerini ise büyük fabrikalarda yapmaya başladı. Babasına ait iş yerini devralan İzel Bahar, işleri kendisi yürütüyor.Yaptığı işle ilgili bilgi veren İzel Bahar, "CNC makinelerinin yazılım, kurulum, montajlarını gerçekleştiriyorum. Panolar yapıyorum. Tamamen elektrikle alakalı bir bölüm. Makinelerde meydana gelen küçük çaplı elektrik arızalarını gideriyorum. Otomasyon işi mekanik ve hidrolikle bir bütün oluyor. Küçük montaj gerektiren işleri kendi dükkanımda yapıyorum. Geri kalan işleri fabrikalarda hallediyorum. Otomasyon baba mesleğim. Küçük yaştan beri babamın yanına gidip gelirken ondan çok şey öğrendim. Bunun üzerine babamla da çalışarak tek başıma kendi işimi açtım. İlerleyen süreçlerde daha da büyüyeceğimden eminim" dedi.İş yükünün kadınlara göre ağır olduğunu belirten Bahar, "Okuduğum bölümle yaptığım işin hiçbir alakası yok, ama işimi severek yapıyorum. Kadınların yapabileceği bir meslek olarak görünmese de bence kadın istediği, yapabileceğinden emin olduğu her işi layıkıyla gerçekleştirebilir" ifadelerini kullandı.Kadınların kendilerini fiziki olarak çok da güçsüz hissetmemesi gerektiğini belirten Bahar, "Elimin hamuruyla erkek işine karıştım. İşimde de gayet başarılı olduğumu düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda daha da büyüyeceğimden eminim. Kadınlarda her hayali gerçekleştirebilecek güç vardır. Yeter ki kendilerine güvensinler" diye konuştu.

