Üniversite mezunu halıcı, iş yerinde geçmişi yaşatıyor

ADANA'da, işletme bölümünü bitirdikten sonra baba mesleği halıcılığı sürdüren Ali Ferruh Akeloğlu (55), kendi dizayn ettiği iş yerinde şark köşesi, antika eşya, 60-70 yıllık motosikletler sergileyerek eskiye duyduğu özlemi giderdiğini söyledi.

1969 yılında babasının halıcılığa aynı iş yerinde başladığını ve kendisinin de küçük yaştan itibaren babasına yardım ederek halıcılık yaptığını söyleyen Akeloğlu, bir yandan da eğitimine devam edip üniversitede işletme bölümünü bitirdiğini belirtti. Kendi işini yapmayı tercih ettiğini çünkü böyle daha özgür hissettiğini vurgulayan Akeloğlu, iş yerinde nostaljik bir konsept oluşturduğunu dile getirdi.

Son olarak geçmişte insanların çokça kullandığı şark köşesi kültürünü yaşatmak için kolları sıvadığını belirten Akeloğlu, "İnsanları biraz aşağı çekelim istedik. Yere yakınlaştıralım. Malum sonunda gideceğimiz yer toprağın alt kısmı. Mevlana’nın da dediği gibi 'Yere oturmak mütevaziliktir' merkezli düşünerek böyle bir şeye girdik. Hem de insanların artık bu mekanik dünyada biraz renklerle iç içe geçmesini betonlaşmış bu gri dünyadan biraz eskiye dönmesini istedik" dedi.

Anadolu’nun kültür bakımından çok zengin bir medeniyet olduğunu dile getiren Akeloğlu, özellikle Akdeniz Bölgesi’nde Yörük kültürünün de şark köşesi olgusunun çok önemli bir yeri olduğunu söyledi. Eski zamanlarda insanların yerde oturduğunu, yerde yemek yediğini ve yerde uyuduğunu hatırlatan Akeloğlu, şöyle konuştu:

"Teknoloji bizi hep yerden üstlere doğru çıkardı. Yerde oturmayı unuttuk. Apartmanlara, rezidanslara çıktık. Oturduğumuz sofra, yerden yükseldikçe egolarımız da yükseldi. Ben de bu durumu tersine çevirmek adına anılarımızda kalan eskileri iş yerimde yaşatmaya çalışıyorum. Yere yakın olursak biraz daha kendimize geliriz diye düşündüm. Benim en çok şaşırdığım şey esnaf arkadaşlarımın tepkisi oldu. Hepsinin çok hoşuna gitti. Sabah kahvaltılarını, öğle yemeklerini burada yemek istiyorlar. Hatta anahtarı ver de burada yatalım diyen bile var. Herkesin geçmişe ve o samimi günlere dair bir özlemi var."

Ali Ferruh Akeloğlu ile çok uzun yıllardır arkadaş olduklarını söyleyen esnaf Bekir Özbülbül ise burada böyle bir ortam kurulduğu için iş yerine daha fazla özveriyle geldiklerini ve bu ortamda oturmanın, sohbet etmenin, güncel olayları tartışmanın esnaflar olarak aralarındaki bağı da kuvvetlendirdiğini belirtti.



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